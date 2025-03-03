Зеленский наотрез отказался подписывать мирный договор с утратой территорий

Киев не готов подписать соглашение о прекращении огня, если это будет связано с потерей украинских территорий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами из Великобритании, информацию о чем передает газета The Guardian.
Зеленский подчеркнул, что любое соглашение, которое не будет учитывать интересы Украины, может привести к дальнейшим напряжениям. «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — сказал он в интервью. Президент выразил мнение, что мирное разрешение конфликта должно соответствовать украинским интересам, иначе это будет лишь отсрочка проблемы.
Зеленский также отметил, что страны, поддерживающие Украину или стремящиеся выступить посредниками, понимают важность справедливого разрешения ситуации. По его словам, если конфликт завершится не так, как это видит Украина, то вопрос о восстановлении справедливости встанет снова и возможно даже в более остром виде.
Президент США Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине. Как глава США оценил недавнюю встречу с Зеленским в Овальном кабинете — в материале URA.RU.
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