Водителей РФ предупредили об изменениях на рынке автозапчастей

На рынке автозапчастей станет меньше контрафакта. При этом стоимость оригинальных деталей значительно не изменится. Об этом заявил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.
«В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», — подчеркнул Шпикалов в интервью «Прайму». Цены на оригинальные запчасти и их ассортимент, по мнению эксперта, существенно не изменятся.
Добровольный эксперимент по маркировке запчастей для машин стартовал в конце февраля и продлится в течение года. Участие в нем открыто для производителей и импортеров масляных фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол, а также для оптовых и розничных торговцев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени примерно на 10% поднялись цены на ремонт китайских машин. Эксперты называют несколько причин, в том числе нехватку специалистов и подорожание запчастей.
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