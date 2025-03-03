Водителей РФ предупредили об изменениях на рынке автозапчастей

Автоэксперт Шпикалов: на рынке автозапчастей в РФ будет меньше контрафакта
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт считает, что значительного всплеска цен на запчасти не будет
Эксперт считает, что значительного всплеска цен на запчасти не будет Фото:

На рынке автозапчастей станет меньше контрафакта. При этом стоимость оригинальных деталей значительно не изменится. Об этом заявил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

«В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», — подчеркнул Шпикалов в интервью «Прайму». Цены на оригинальные запчасти и их ассортимент, по мнению эксперта, существенно не изменятся.

Добровольный эксперимент по маркировке запчастей для машин стартовал в конце февраля и продлится в течение года. Участие в нем открыто для производителей и импортеров масляных фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол, а также для оптовых и розничных торговцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени примерно на 10% поднялись цены на ремонт китайских машин. Эксперты называют несколько причин, в том числе нехватку специалистов и подорожание запчастей.

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На рынке автозапчастей станет меньше контрафакта. При этом стоимость оригинальных деталей значительно не изменится. Об этом заявил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. «В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», — подчеркнул Шпикалов в интервью «Прайму». Цены на оригинальные запчасти и их ассортимент, по мнению эксперта, существенно не изменятся. Добровольный эксперимент по маркировке запчастей для машин стартовал в конце февраля и продлится в течение года. Участие в нем открыто для производителей и импортеров масляных фильтров, свечей зажигания и автомобильных стекол, а также для оптовых и розничных торговцев. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени примерно на 10% поднялись цены на ремонт китайских машин. Эксперты называют несколько причин, в том числе нехватку специалистов и подорожание запчастей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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