02 марта 2025
01 марта 2025
28 февраля 2025

В Нижневартовске пенсионерку выгнали из автобуса в сильную метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель аргументировал свой поступок желанием побыть в одиночестве
Водитель аргументировал свой поступок желанием побыть в одиночестве Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса №15. По ее словам, он выгнал пенсионерку из салона, когда была сильная метель. Причиной тому стало желание побыть в одиночестве.

«Водитель автобуса маршрута 15 выгнал мою маму — пенсионерку — с автобуса нецензурной бранью… Вышел водитель в автобус и сказал маме выходить. Мама задала вопрос почему, если она уже оплатила поездку, на что водитель сказал, что он хочет побыть один! Мама ответила, что она проезд оплатила и на улице сильная метель, на что водитель начал орать матом и выгнал маму с автобуса», — написала вартовчанка в группе «Нижневартовск. Происшествия» VK.

Она также добавила, что написала заявление в полицию. В УМВД по Нижневартовску Gorod3466.ru сообщили, что заявление действительно поступило, сейчас проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО две девочки, которым нет 16-ти лет, не смогли доехать до Белоярского из пригорода. В поездке им отказал водитель автобуса и школьницам больше часа пришлось идти пешком по обочине.

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса №15. По ее словам, он выгнал пенсионерку из салона, когда была сильная метель. Причиной тому стало желание побыть в одиночестве. «Водитель автобуса маршрута 15 выгнал мою маму — пенсионерку — с автобуса нецензурной бранью… Вышел водитель в автобус и сказал маме выходить. Мама задала вопрос почему, если она уже оплатила поездку, на что водитель сказал, что он хочет побыть один! Мама ответила, что она проезд оплатила и на улице сильная метель, на что водитель начал орать матом и выгнал маму с автобуса», — написала вартовчанка в группе «Нижневартовск. Происшествия» VK. Она также добавила, что написала заявление в полицию. В УМВД по Нижневартовску Gorod3466.ru сообщили, что заявление действительно поступило, сейчас проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО две девочки, которым нет 16-ти лет, не смогли доехать до Белоярского из пригорода. В поездке им отказал водитель автобуса и школьницам больше часа пришлось идти пешком по обочине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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