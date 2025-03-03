У экс-зама Чубайса Подольского нашли иностранное гражданство

Заместитель экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса Борис Подольский, арестованный по обвинению в превышении полномочий, имеет иностранное гражданство. Это следует из материалов уголовного дела.
«Подольский имеет финансовые возможности, … имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Согласно данным судебных документов, следствие опасается, что Подольский может использовать свое иностранное гражданство для побега из страны, что усложнит процесс его привлечения к ответственности.
Ранее были задержаны четыре высокопоставленных руководителя корпорации «Роснано», среди которых находятся три бывших заместителя Чубайса. Они обвиняются в растрате финансовых средств в размере 45 миллиардов рублей, которые были использованы не по назначению, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. У задержанных топ-менеджеров обнаружили имущество, стоимость которого составляет 275 миллионов и 260 миллионов рублей соответственно. Оно включает элитные апартаменты и внедорожники.
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