У экс-зама Чубайса Подольского нашли иностранное гражданство

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Подольский сейчас находится под стражей по решению суда
Подольский сейчас находится под стражей по решению суда Фото:
новость из сюжета
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Заместитель экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса Борис Подольский, арестованный по обвинению в превышении полномочий, имеет иностранное гражданство. Это следует из материалов уголовного дела.

«Подольский имеет финансовые возможности, … имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Согласно данным судебных документов, следствие опасается, что Подольский может использовать свое иностранное гражданство для побега из страны, что усложнит процесс его привлечения к ответственности.

Ранее были задержаны четыре высокопоставленных руководителя корпорации «Роснано», среди которых находятся три бывших заместителя Чубайса. Они обвиняются в растрате финансовых средств в размере 45 миллиардов рублей, которые были использованы не по назначению, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. У задержанных топ-менеджеров обнаружили имущество, стоимость которого составляет 275 миллионов и 260 миллионов рублей соответственно. Оно включает элитные апартаменты и внедорожники.

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Заместитель экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса Борис Подольский, арестованный по обвинению в превышении полномочий, имеет иностранное гражданство. Это следует из материалов уголовного дела. «Подольский имеет финансовые возможности, … имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Согласно данным судебных документов, следствие опасается, что Подольский может использовать свое иностранное гражданство для побега из страны, что усложнит процесс его привлечения к ответственности. Ранее были задержаны четыре высокопоставленных руководителя корпорации «Роснано», среди которых находятся три бывших заместителя Чубайса. Они обвиняются в растрате финансовых средств в размере 45 миллиардов рублей, которые были использованы не по назначению, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. У задержанных топ-менеджеров обнаружили имущество, стоимость которого составляет 275 миллионов и 260 миллионов рублей соответственно. Оно включает элитные апартаменты и внедорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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