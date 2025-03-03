МЧС: пожар на территории Уфимского НПЗ локализован

Пожар на Уфимском НПЗ начался ночью
Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, угрозы для жителей нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Возгорание возникло в районе печи сжигания, уточнили в ведомстве. «На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.
Нефтеперерабатывающий завод в Уфе загорелся ночью 3 марта. Официальная причина возгорания пока не называется.
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