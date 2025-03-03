МЧС: пожар на территории Уфимского НПЗ локализован

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Пожар на Уфимском НПЗ начался ночью
Пожар на Уфимском НПЗ начался ночью Фото:

Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, угрозы для жителей нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Возгорание возникло в районе печи сжигания, уточнили в ведомстве. «На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

Нефтеперерабатывающий завод в Уфе загорелся ночью 3 марта. Официальная причина возгорания пока не называется.

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Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, угрозы для жителей нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Возгорание возникло в районе печи сжигания, уточнили в ведомстве. «На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии. Нефтеперерабатывающий завод в Уфе загорелся ночью 3 марта. Официальная причина возгорания пока не называется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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