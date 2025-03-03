WhatsApp* перестанет работать на телефонах тысяч россиян

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WhatsApp* перестанет работать на старых ОС
WhatsApp* перестанет работать на старых ОС Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) будет полностью отключен на старых операционных системах с 10 марта. Это следует из официальных данных.

С 10 марта 2025 года доступ к WhatsApp* потеряют пользователи с операционными системами Android 4.4 KitKat и более ранних поколений. Эти данные приводит «Царьград». Не смогут войти в приложение и те, кто пользуется смартфонами Samsung Galaxy Note 2 и Galaxy S3, LG Nexus 4 и Optimus G, HTC One X, несколько моделей Sony Xperia и Motorola Moto G первого поколения.

Еще через два месяца, 5 мая, WhatsApp* отключится на смартфонах iOS — на iPhone 6 и iPhone 6 Plus и тех, где установлена ОС ниже обновления 15.1. В компании заявили, что такие меры связаны с невозможностью поддерживать совместимость приложения с устаревшими системами.

*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории.

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) будет полностью отключен на старых операционных системах с 10 марта. Это следует из официальных данных. С 10 марта 2025 года доступ к WhatsApp* потеряют пользователи с операционными системами Android 4.4 KitKat и более ранних поколений. Эти данные приводит «Царьград». Не смогут войти в приложение и те, кто пользуется смартфонами Samsung Galaxy Note 2 и Galaxy S3, LG Nexus 4 и Optimus G, HTC One X, несколько моделей Sony Xperia и Motorola Moto G первого поколения. Еще через два месяца, 5 мая, WhatsApp* отключится на смартфонах iOS — на iPhone 6 и iPhone 6 Plus и тех, где установлена ОС ниже обновления 15.1. В компании заявили, что такие меры связаны с невозможностью поддерживать совместимость приложения с устаревшими системами. *WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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