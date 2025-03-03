Один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, в результате которого один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт...» — написал Рахматуллин в своем telegram-канале.
По информации МЧС, пожар на НПЗ в Уфе начался ночью 3 марта в районе печи сжигания, вероятно, из-за технологических процессов. Огонь был быстро ликвидирован, а исследования воздуха показали, что превышения содержания вредных веществ не обнаружено.
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