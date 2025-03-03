Один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе

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В Уфе из-за пожара на НПЗ пострадал человек
В Уфе из-за пожара на НПЗ пострадал человек Фото:

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, в результате которого один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт...» — написал Рахматуллин в своем telegram-канале.

По информации МЧС, пожар на НПЗ в Уфе начался ночью 3 марта в районе печи сжигания, вероятно, из-за технологических процессов. Огонь был быстро ликвидирован, а исследования воздуха показали, что превышения содержания вредных веществ не обнаружено.

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На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, в результате которого один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. «Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт...» — написал Рахматуллин в своем telegram-канале. По информации МЧС, пожар на НПЗ в Уфе начался ночью 3 марта в районе печи сжигания, вероятно, из-за технологических процессов. Огонь был быстро ликвидирован, а исследования воздуха показали, что превышения содержания вредных веществ не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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