Bloomberg: помощники Трампа требуют обязательной отставки Зеленского

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Администрация Трампа придерживается более жестких взглядов, чем сам президент
Администрация Трампа придерживается более жестких взглядов, чем сам президент Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Несколько помощников президента США Дональда Трампа выступают за отставку украинского лидера Владимира Зеленского в рамках возможной сделки с Украиной. Об этом сообщают американские СМИ.

«Некоторые помощники (Трампа — прим. URA.RU) настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки (с Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале американского агентства Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что глава США придерживается менее жестких взглядов, чем его приближенные.

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 28 февраля для обсуждения соглашения о предоставлении Украиной доступа американским компаниям к редкоземельным металлам на ее территории. В ходе встречи Трамп раскритиковал Зеленского за его позицию по конфликту с Россией, потребовал от него согласия на прекращение огня и на отказ от критики в адрес России. Соглашение не было подписано, а украинскую делегацию попросили покинуть мероприятие.

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Несколько помощников президента США Дональда Трампа выступают за отставку украинского лидера Владимира Зеленского в рамках возможной сделки с Украиной. Об этом сообщают американские СМИ. «Некоторые помощники (Трампа — прим. URA.RU) настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки (с Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале американского агентства Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что глава США придерживается менее жестких взглядов, чем его приближенные. Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 28 февраля для обсуждения соглашения о предоставлении Украиной доступа американским компаниям к редкоземельным металлам на ее территории. В ходе встречи Трамп раскритиковал Зеленского за его позицию по конфликту с Россией, потребовал от него согласия на прекращение огня и на отказ от критики в адрес России. Соглашение не было подписано, а украинскую делегацию попросили покинуть мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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