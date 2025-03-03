Bloomberg: помощники Трампа требуют обязательной отставки Зеленского

Несколько помощников президента США Дональда Трампа выступают за отставку украинского лидера Владимира Зеленского в рамках возможной сделки с Украиной. Об этом сообщают американские СМИ.
«Некоторые помощники (Трампа — прим. URA.RU) настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки (с Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в материале американского агентства Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что глава США придерживается менее жестких взглядов, чем его приближенные.
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 28 февраля для обсуждения соглашения о предоставлении Украиной доступа американским компаниям к редкоземельным металлам на ее территории. В ходе встречи Трамп раскритиковал Зеленского за его позицию по конфликту с Россией, потребовал от него согласия на прекращение огня и на отказ от критики в адрес России. Соглашение не было подписано, а украинскую делегацию попросили покинуть мероприятие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.