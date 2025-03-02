Utair запустил новые рейсы из ХМАО в Анталью

Utair запускает рейсы из Сургута в Анталью
Авиакомпания Utair запускает рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Со 2 июня запускаем рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Полеты запланированы по понедельникам», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что «РусЛайн» запускает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. С марта авиакомпания вводит третий еженедельный рейс по этому направлению.
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