02 марта 2025
01 марта 2025

Utair запустил новые рейсы из ХМАО в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair запускает рейсы из Сургута в Анталью
Utair запускает рейсы из Сургута в Анталью Фото:

Авиакомпания Utair запускает рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Со 2 июня запускаем рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Полеты запланированы по понедельникам», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что «РусЛайн» запускает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. С марта авиакомпания вводит третий еженедельный рейс по этому направлению.

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Авиакомпания Utair запускает рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Со 2 июня запускаем рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Полеты запланированы по понедельникам», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «РусЛайн» запускает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. С марта авиакомпания вводит третий еженедельный рейс по этому направлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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