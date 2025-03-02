02 марта 2025

Цены на «вторичку» в Екатеринбурге бьют рекорды. Скрин

В Екатеринбурге стоимость жилья на вторичном рынке достигла нового максимума
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры начали активно дорожать с января
Квартиры начали активно дорожать с января Фото:

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра на вторичном рынке превысила 126 тысяч рублей — это новый рекордный максимум. Жилье дорожает с начала года, в течение февраля цена выросла на 1,5%. Статистику опубликовала Уральская палата недвижимости. 

По данным на 24 февраля, средняя стоимость «квадрата» достигла 126,7 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, цена выросла на 9,1%. Квартиры в центре в среднем стоят 180,2 тысяч рублей за квадратный метр. 

«Для старого фонда рост цен является скорее догоняющим, после продолжительной отрицательной динамики. Средняя цена квадратного метра „однушки“ увеличилась на 0,7% за четыре недели. „Двушки“ подорожали на 3,5%», — поясняется в обзоре рынка. Там же уточняется, что трехкомнатные квартиры подешевели на 0,6%, а объекты в пригороде — на 1,7%. 

Еще в январе цена «квадрата» составляла 124,8 тысяч рублей в среднем, но уже тогда была рекордной. Тогда же квартиры в центре стоили 173,4 тысяч рублей в среднем  за квадратный метр. 

За год стоимость выросла на 9,1%
За год стоимость выросла на 9,1%
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В Екатеринбурге стоимость квадратного метра на вторичном рынке превысила 126 тысяч рублей — это новый рекордный максимум. Жилье дорожает с начала года, в течение февраля цена выросла на 1,5%. Статистику опубликовала Уральская палата недвижимости.  По данным на 24 февраля, средняя стоимость «квадрата» достигла 126,7 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, цена выросла на 9,1%. Квартиры в центре в среднем стоят 180,2 тысяч рублей за квадратный метр.  «Для старого фонда рост цен является скорее догоняющим, после продолжительной отрицательной динамики. Средняя цена квадратного метра „однушки“ увеличилась на 0,7% за четыре недели. „Двушки“ подорожали на 3,5%», — поясняется в обзоре рынка. Там же уточняется, что трехкомнатные квартиры подешевели на 0,6%, а объекты в пригороде — на 1,7%.  Еще в январе цена «квадрата» составляла 124,8 тысяч рублей в среднем, но уже тогда была рекордной. Тогда же квартиры в центре стоили 173,4 тысяч рублей в среднем  за квадратный метр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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