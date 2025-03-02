Сирены, которые включали во время наводнения, зазвучат в Кургане

В Кургане и области проверят готовность электросирен для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Их будут включать 5 марта. Об этом сообщает администрация города. Такие сигналы ежедневно звучали во время наводнения в 2024 году.
«Вниманию жителей города Кургана и Курганской области! Для проверки готовности региональной системы оповещения населения 5 марта с 10:40 до 10:43 по местному времени. Кратковременны будут включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — сообщается в telegram-канале мэрии.
После выключения сирен на местном радио и 10 цифровых общероссийских каналах пройдет передача сообщений о проведении проверки системы оповещения. Жителям региона напоминают, что в период проверки нужно соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки и телевизионные приемники и внимательно выслушать передаваемую информацию.
В прошлом году системы оповещения населения проверяли 2 октября. Сигнал «Внимание всем!» включали на четыре минуты.
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