02 марта 2025

Сирены, которые включали во время наводнения, зазвучат в Кургане

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В Курганской области включат сирены «Внимание всем»
В Курганской области включат сирены «Внимание всем» Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

В Кургане и области проверят готовность электросирен для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Их будут включать 5 марта. Об этом сообщает администрация города. Такие сигналы ежедневно звучали во время наводнения в 2024 году.

«Вниманию жителей города Кургана и Курганской области! Для проверки готовности региональной системы оповещения населения 5 марта с 10:40 до 10:43 по местному времени. Кратковременны будут включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — сообщается в telegram-канале мэрии. 

После выключения сирен на местном радио и 10 цифровых общероссийских каналах пройдет передача сообщений о проведении проверки системы оповещения. Жителям региона напоминают, что в период проверки нужно соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки и телевизионные приемники и внимательно выслушать передаваемую информацию. 

В прошлом году системы оповещения населения проверяли 2 октября. Сигнал «Внимание всем!» включали на четыре минуты. 

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В Кургане и области проверят готовность электросирен для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Их будут включать 5 марта. Об этом сообщает администрация города. Такие сигналы ежедневно звучали во время наводнения в 2024 году. «Вниманию жителей города Кургана и Курганской области! Для проверки готовности региональной системы оповещения населения 5 марта с 10:40 до 10:43 по местному времени. Кратковременны будут включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — сообщается в telegram-канале мэрии.  После выключения сирен на местном радио и 10 цифровых общероссийских каналах пройдет передача сообщений о проведении проверки системы оповещения. Жителям региона напоминают, что в период проверки нужно соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки и телевизионные приемники и внимательно выслушать передаваемую информацию.  В прошлом году системы оповещения населения проверяли 2 октября. Сигнал «Внимание всем!» включали на четыре минуты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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