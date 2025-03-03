Бастрыкин: на стороне ВСУ воюют более 3 тысяч наемников

Следственный комитет России раскрыл данные о численности и происхождении наемников, участвующих в вооруженных действиях на стороне Украины против РФ. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в конфликте участвует около 3,3 тысячи наемников из более чем 70 стран.
«Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте порядка 3 300 наемников из более чем 70 стран...» — сказал Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.
Согласно полученным данным, в вооруженном конфликте принимают участие наемники из различных стран, в том числе из Грузии — 712 человек, Великобритании — 694 и Канады — 719. На основании проведенного расследования и собранных улик по 871 наемнику вынесены решения о привлечении к уголовной ответственности. Кроме того, 652 лица были объявлены в международный розыск, подчеркнул Бастрыкин.
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