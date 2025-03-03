Кому проиндексируют пенсию 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, это коснется около 4,2 миллиона граждан, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Индексация пенсий затронет примерно 3,5 миллиона человек, получающих социальные выплаты, а также около 700 тысяч граждан, находящихся на государственном пенсионном обеспечении.
«... с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что позволит повысить уровень доходов для 4,2 миллиона россиян... Индексация затронет около 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также порядка 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Чаплина.
По словам депутата, такое решение принято с целью повышения доходов населения в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера и направлено на поддержку уязвимых категорий граждан. Чаплин также добавил, что эта мера особенно важна для тех, кто по различным причинам не имеет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.
Индексация пенсий затронет около 700 тысяч людей, находящихся на государственном пенсионном обеспечении. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, жители Ленинграда времен блокады и городов, подвергшихся осаде, а также лица, пострадавшие в результате радиационных и техногенных аварий.
Чаплин подчеркнул, что в рамках федерального бюджета на 2025 год предусмотрено выделение примерно 85 миллиардов рублей на соответствующие нужды. Для граждан, чья пенсия после повышения останется ниже прожиточного минимума, будет произведена дополнительная социальная доплата.
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