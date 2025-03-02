Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении ребенка отчимом в Перми

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту того, что в Перми отчим в течение года избивал своего пасынка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка. Доклад подготовит руководитель пермского управления СКР», — говорится в сообщении ведомства.
О том, что в Перми отчим целый год избивает и оскорбляет ребенка стало известно 2 марта. Мужчина избил и едва не утопил 9-летнего пасынка. Ребенку пришлось сбежать из квартиры и просить помощи у прохожих. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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