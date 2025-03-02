02 марта 2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении ребенка отчимом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александру Бастрыкину будет доложено об избиении ребенка
Александру Бастрыкину будет доложено об избиении ребенка Фото:

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту того, что в Перми отчим в течение года избивал своего пасынка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка. Доклад подготовит руководитель пермского управления СКР», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что в Перми отчим целый год избивает и оскорбляет ребенка стало известно 2 марта. Мужчина избил и едва не утопил 9-летнего пасынка. Ребенку пришлось сбежать из квартиры и просить помощи у прохожих. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту того, что в Перми отчим в течение года избивал своего пасынка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка. Доклад подготовит руководитель пермского управления СКР», — говорится в сообщении ведомства. О том, что в Перми отчим целый год избивает и оскорбляет ребенка стало известно 2 марта. Мужчина избил и едва не утопил 9-летнего пасынка. Ребенку пришлось сбежать из квартиры и просить помощи у прохожих. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...