В Тюмени «закатают в асфальт» шесть миллиардов рублей

В Тюменской области на ремонт дорог в районах потратят более шести миллиардов рублей. Об этом гласят карточки торгов, размещенных региональным правительством на едином портале госзакупок.
Корреспондент URA.RU проанализировал выставленные на торги лоты и составил полный список участков, которые приведут в порядок в регионе в течение сезона-2025. Результаты — в материале агентства.
Заводоуковск, Ялуторовск, Упорово
Как показывает анализ сайта госзакупок, в таком составе Заводоуковской городской округ, Ялуторовский и Упоровский районы отторговывают впервые. В этом году на дороги в этих частях Тюменской области потратят 1,13 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют более 30 километров дорог:
- Заводоуковск — Упорово, с 18 по 22 километры;
- Новая Заимка — Боровинка-Зоново-Бушуево, с 10 по 15 километры;
- Новая Заимка — Колесниково-Комиссарово, с 14 по 15 километры;
- Падун — Лебедевка, с 0 по 4 километры;
- Центральный — Емуртла — Видонова-гр. Курганской области, с 32 по 34 километры;
- Упорово — Буньково — Тюменцева, с 6 по 9 километры;
- Зиново — Южное, с 4 по 8 и с 8 по 12 километры;
- Шадринск — Ялуторовск, с 183 по 185 километры
- Ялуторовск — Ярково, с 12 по 14 и с 50 по 52 километры.
Абатский, Викуловский, Сорокинский районы
В этих районах области в таком же составе отторговывали лот в конце 2023 года, работы были проведены в 2024 году. Тогда на дороги этих трех районов потратили 644 миллиона, в этом году затраты составят миллиард рублей. Всего в планах — обновление 52 километров дорог:
- Абатское — Викулово, с 16 по 20 и с 24 по 28 километры;
- Абатское — Болдырево — Тушнолобово, с 21 по 29 километры;
- Абатское — Викулово, с 82 по 84 километры;
- Викулово — Озерное — Катай, с 31 по 34 и с 42 по 46 километры;
- Викулово — Каргалы — Серебрянка, 21 километр на участке Поддубровное — Каргалы;
- Ишим — Викулово, с 45 по 47 километры;
- Большое Сорокино — Знаменщиково, с 14 по 20 километры.
Исетский, Нижнетавдинский, Тюменский и Ярковский районы
В тако составе закупка отторговывается не первый год. Предыдущее крупное обновление местных дорог проводили в 2024 году. Оно обошлось правительству в 937 миллионов рублей. Новая закупка будет стоить 1,17 миллиардов рублей. Здесь планируют привести в порядок 49 километров полотна:
- Шадринск — Ялуторовск, с 142 по 144 километры;
- Денисово — Архангельское, с 38 по 42 километры;
- Бархатово — Бобылево — Красново, с 6 по 11 километры;
- Тюмень-Нижняя Тавда, с 15 по 19, с 23 по 25 и с 76 по 78километры;
- подъезд к с /т Липки, с 0 по 3 километры;
- Тюмень — Нижняя Тавда, с 79 по 80 километры;
- Нижняя Тавда — Мияссы — граница Свердловской области, с 0 по 3 километры;
- Велижаны — Новоникольское, с 39 по 43 километры;
- Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, с 19 по 21 и с 22 по 25 километры;
- подъезд к Перевалово, с 0 по 2 километры;
- Каменка — Успенка, в пределах 19 километра;
- Ялуторовск — Ярково, с 100 по 105 километр;
- Усть-Тавда — Верхнесидорово, с 22 по 26 километр;
- Староалександровка — Чечкино, с 0 по 2 километр.
Вагайский и Тобольский районы
Здесь дороги также обновляли в 2024 году. На это потратили 455 миллионов рублей. В этом году расходы достигнут 768 миллионов. Отремонтируют 35 километров:
- Вагай — Тукуз, с 0 по 5 километр;
- Тобольск — Байгара — Курья, с 64 по 72 километры;
- подъезд к Михайловскому дому ветеранов, с 0 по 4 километры;
- Полуянова – Шамша, с 0 по 2 километр;
- подъезд к Ворогушино, с 0 по 2 километр;
- подъезд к Сузгуну, с 0 по 2 километр;
- подъезд к Ингаиру, с 0 по 2 километр;
- подьезд к Надцам, с 0 по 6 километры;
- Тобольск — Байгара — Курья, с 0 по 4 километр.
Аромашевский и Бердюжский районы, Голышмановский округ
Ранее эти районы отторговывали в составе других закупок. В этот раз их выделили в отдельный лот стоимостью в 910 миллионов рублей. В планах — 39 километров:
- Кротово — Новопетрово, с 23 по 30 километр;
- Юрминка — Кармацкая, с 0 по 5 километр;
- Аромашево — Юргинское, в пределах 0 километра;
- Бердюжье — Зарослое — граница Казахстана, с 16 по 20 километр;
- Окунево — Казанское, с 24 по 26 километр;
- подъезд к Гагарина, с 0 по 3 километр;
- Средние Чирки — Темная, с 0 по 11 километр;
- Бескозобово — Евсино — Ламенский, с 0 по 3 и с 3 по 6 километры.
О шестой закупке, в рамках которой в порядок приведут дороги в Ишимском, Казанском и Сладковском районах, URA.RU рассказало ранее. Там планируют обновить около 30 километров полотна.
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