02 марта 2025

Арестован четвертый участник пыток на мойке в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
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В СИЗО отправился Иван Петров
В СИЗО отправился Иван Петров Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Синарский райсуд Каменска-Уральского арестовал Ивана Петрова — еще одного фигуранта по делу о пытках на автомойке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет минимум до 1 мая», — сказали в надзорном ведомстве.

О задержании Петрова стало известно 1 марта. По данным URA.RU, ему вменяют эпизод похищения, который произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он с друзьями вывез пару подростков, которые якобы стащили деньги у Петрова и компании.

Кроме того, Иван, по неофициальным данным, причастен к издевательствам над студентками. Инцидент произошел 3 января. Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девочек-студенток. Их запугивали убийством и изнасилованием. Одну из них облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что девушка отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Их арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Синарский райсуд Каменска-Уральского арестовал Ивана Петрова — еще одного фигуранта по делу о пытках на автомойке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет минимум до 1 мая», — сказали в надзорном ведомстве. О задержании Петрова стало известно 1 марта. По данным URA.RU, ему вменяют эпизод похищения, который произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он с друзьями вывез пару подростков, которые якобы стащили деньги у Петрова и компании. Кроме того, Иван, по неофициальным данным, причастен к издевательствам над студентками. Инцидент произошел 3 января. Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девочек-студенток. Их запугивали убийством и изнасилованием. Одну из них облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что девушка отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Их арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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