Арестован четвертый участник пыток на мойке в Каменске-Уральском

03 марта 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

В СИЗО отправился Иван Петров Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Синарский райсуд Каменска-Уральского арестовал Ивана Петрова — еще одного фигуранта по делу о пытках на автомойке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет минимум до 1 мая», — сказали в надзорном ведомстве. О задержании Петрова стало известно 1 марта. По данным URA.RU, ему вменяют эпизод похищения, который произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он с друзьями вывез пару подростков, которые якобы стащили деньги у Петрова и компании. Кроме того, Иван, по неофициальным данным, причастен к издевательствам над студентками. Инцидент произошел 3 января. Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девочек-студенток. Их запугивали убийством и изнасилованием. Одну из них облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что девушка отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Их арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский райсуд Каменска-Уральского арестовал Ивана Петрова — еще одного фигуранта по делу о пытках на автомойке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет минимум до 1 мая», — сказали в надзорном ведомстве. О задержании Петрова стало известно 1 марта. По данным URA.RU, ему вменяют эпизод похищения, который произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он с друзьями вывез пару подростков, которые якобы стащили деньги у Петрова и компании. Кроме того, Иван, по неофициальным данным, причастен к издевательствам над студентками. Инцидент произошел 3 января. Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девочек-студенток. Их запугивали убийством и изнасилованием. Одну из них облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что девушка отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Их арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.