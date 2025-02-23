«Обещали пустить по кругу»: у извергов, пытавших каменских студенток, были и другие жертвы

Парни, пытавшие девушек, издевались и над другими жителями Каменска-Уральского

24 февраля 2025 в 11:46 Размер текста - 17 +

Силовики задержали хулиганов лишь 21 февраля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Давид Анашкин — старший из компании, пытавшей в Каменске-Уральском двух студенток, — уже делал подобное в отношении других жертв. Один из эпизодов случился в начале декабря 2024 года. Тогда Давид и его друзья якобы жестоко избили пару подростков. Подробности URA.RU рассказала одна из потерпевших (агентство намеренно не раскрывает ее имя). «Я встречалась с 17-летним парнем, который был близок к компании Анашкина. Он уговорил меня оформить банковскую карту, чтобы через нее прогоняли какие-то деньги. Но об этом я узнала, когда заметила странные пополнения. Показала ему счет, а он предложил украсть эти деньги. Он перевел их себе, а потом мы сняли их в банкомате, хотя я отговаривала его. И после этого Давид с друзьями стали искать нас», — вспомнила девушка. Их поймали ночью 3 декабря. «В два часа ночи нас привезли на эту автомойку (на улице Карла Маркса — прим. ред.). И продержали до шести утра. Моего парня там избивали битами, деревянной палкой. У меня остались синяки. Они меня сильно запугали. Пообещали пустить по кругу, если я пожалуюсь кому-нибудь. Среди [хулиганов] был взрослый мужчина, лет 35-ти. Он, как я поняла, строит их банду», — продолжила собеседница агентства. Новость по теме «Бил, снимал»: как арестовывали извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском По ее словам, в тот вечер ей угрожали еще до поимки. «Мне записывали голосовые. Говорили: «Тебя когда-нибудь по кругу пускали три мужика?», — сказала студентка. Затем у нее отобрали телефон, чтобы она не позвонила полицейским (ей его вернули 3 декабря). О случившемся она рассказала маме. Сейчас девушка переживает, что друзья Давида могут снова начать угрожать ей. «Один раз в техникуме мне сказали, что меня снова увезут на автомойку. Для профилактики. А потом сказали, что это шутка… Я их опасаюсь», — переживает потерпевшая. Давида, его несовершеннолетнего брата и их друга арестовали 23 февраля. Им вменили статьи о похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Это произошло после того как в Сети появилось видео, на котором парни зверски издеваются над двумя студентками. Инцидент произошел еще 3 января, но известно о нем стало лишь на прошлой неделе. Парней задержали лишь после резонанса в СМИ и соцсетях. Подробнее об этой дикой истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Давид Анашкин — старший из компании, пытавшей в Каменске-Уральском двух студенток, — уже делал подобное в отношении других жертв. Один из эпизодов случился в начале декабря 2024 года. Тогда Давид и его друзья якобы жестоко избили пару подростков. Подробности URA.RU рассказала одна из потерпевших (агентство намеренно не раскрывает ее имя). «Я встречалась с 17-летним парнем, который был близок к компании Анашкина. Он уговорил меня оформить банковскую карту, чтобы через нее прогоняли какие-то деньги. Но об этом я узнала, когда заметила странные пополнения. Показала ему счет, а он предложил украсть эти деньги. Он перевел их себе, а потом мы сняли их в банкомате, хотя я отговаривала его. И после этого Давид с друзьями стали искать нас», — вспомнила девушка. Их поймали ночью 3 декабря. «В два часа ночи нас привезли на эту автомойку (на улице Карла Маркса — прим. ред.). И продержали до шести утра. Моего парня там избивали битами, деревянной палкой. У меня остались синяки. Они меня сильно запугали. Пообещали пустить по кругу, если я пожалуюсь кому-нибудь. Среди [хулиганов] был взрослый мужчина, лет 35-ти. Он, как я поняла, строит их банду», — продолжила собеседница агентства. По ее словам, в тот вечер ей угрожали еще до поимки. «Мне записывали голосовые. Говорили: «Тебя когда-нибудь по кругу пускали три мужика?», — сказала студентка. Затем у нее отобрали телефон, чтобы она не позвонила полицейским (ей его вернули 3 декабря). О случившемся она рассказала маме. Сейчас девушка переживает, что друзья Давида могут снова начать угрожать ей. «Один раз в техникуме мне сказали, что меня снова увезут на автомойку. Для профилактики. А потом сказали, что это шутка… Я их опасаюсь», — переживает потерпевшая. Давида, его несовершеннолетнего брата и их друга арестовали 23 февраля. Им вменили статьи о похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Это произошло после того как в Сети появилось видео, на котором парни зверски издеваются над двумя студентками. Инцидент произошел еще 3 января, но известно о нем стало лишь на прошлой неделе. Парней задержали лишь после резонанса в СМИ и соцсетях. Подробнее об этой дикой истории, — в сюжете URA.RU.