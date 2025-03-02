На улице Карпинского в Перми скоро приступят к монтажу первых балок пролетных строений. Завершится реконструкция в апреле 2026 года, сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Карпинского. Завершено устройство свайного основания для всех пяти опор, ведется возведение тел опор, а следующий шаг — монтаж первых балок пролетных строений. Параллельно идет переустройство инженерных сетей — это почти 50% всех работ. Работы идут по графику, завершение проекта запланировано на апрель 2026 года», — рассказали в краевом минтрансе.
О реконструкции путепровода на улице Карпинского стало известно в феврале 2024 года. Движение по дороге запретили с 25 мая. После реконструкции дорогу расширят до шести полос.
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