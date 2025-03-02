02 марта 2025

Пермские власти рассказали о ходе реконструкции улицы Карпинского. Видео

Минтранс: реконструкция улицы Карпинского в Перми завершится в апреле 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция улицы Карпинского в Перми идет по графику
Реконструкция улицы Карпинского в Перми идет по графику Фото:

На улице Карпинского в Перми скоро приступят к монтажу первых балок пролетных строений. Завершится реконструкция в апреле 2026 года, сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Карпинского. Завершено устройство свайного основания для всех пяти опор, ведется возведение тел опор, а следующий шаг — монтаж первых балок пролетных строений. Параллельно идет переустройство инженерных сетей — это почти 50% всех работ. Работы идут по графику, завершение проекта запланировано на апрель 2026 года», — рассказали в краевом минтрансе.

О реконструкции путепровода на улице Карпинского стало известно в феврале 2024 года. Движение по дороге запретили с 25 мая. После реконструкции дорогу расширят до шести полос.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Карпинского в Перми скоро приступят к монтажу первых балок пролетных строений. Завершится реконструкция в апреле 2026 года, сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Карпинского. Завершено устройство свайного основания для всех пяти опор, ведется возведение тел опор, а следующий шаг — монтаж первых балок пролетных строений. Параллельно идет переустройство инженерных сетей — это почти 50% всех работ. Работы идут по графику, завершение проекта запланировано на апрель 2026 года», — рассказали в краевом минтрансе. О реконструкции путепровода на улице Карпинского стало известно в феврале 2024 года. Движение по дороге запретили с 25 мая. После реконструкции дорогу расширят до шести полос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...