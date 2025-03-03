На приговор свердловской ОПГ явилась толпа сторонников. Видео

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Такое количество народа в стенах областного суда можно увидеть нечасто
Такое количество народа в стенах областного суда можно увидеть нечасто Фото:

На приговор банде, устроившей кровавую бойню в бильярдной в Сысерти, явилась многочисленная группа поддержки — не менее 80 человек. Подробности передает корреспондент URA.RU.

Это друзья и родные, которые, видимо, решили поддержать подсудимых. Однако многих из них в зал не пустили: доступ разрешен только адвокатам, прессе и самым близким обвиняемых. Остальных отправили в другое помещение, где они смогут увидеть трансляцию приговора по телевизору.

Инцидент, из-за которого девять участников банды попали на скамью подсудимых, случился в 2023 году. По версии следствия, бандиты устроили разборки с армянами. В итоге был убит Арам Хачатрян, двоих его друзей жестоко избили. В ближайшее время в Свердловском областном суде членам ОПГ огласят приговор.

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На приговор банде, устроившей кровавую бойню в бильярдной в Сысерти, явилась многочисленная группа поддержки — не менее 80 человек. Подробности передает корреспондент URA.RU. Это друзья и родные, которые, видимо, решили поддержать подсудимых. Однако многих из них в зал не пустили: доступ разрешен только адвокатам, прессе и самым близким обвиняемых. Остальных отправили в другое помещение, где они смогут увидеть трансляцию приговора по телевизору. Инцидент, из-за которого девять участников банды попали на скамью подсудимых, случился в 2023 году. По версии следствия, бандиты устроили разборки с армянами. В итоге был убит Арам Хачатрян, двоих его друзей жестоко избили. В ближайшее время в Свердловском областном суде членам ОПГ огласят приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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