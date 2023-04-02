02 апреля 2023

В свердловском бильярдном клубе местная банда до смерти избила человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Делом занимаются борцы с организованной преступностью Фото:

В бильярдном зале Сысерти (Свердловская область) группировка местных криминальных бойцов напала на двух посетителей, один из которых скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«2 апреля группа неизвестных граждан сильно избила нескольких человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. Силовики уверены, что инцидент не связан с межнациональными конфликтами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что делом занимаются бойцы из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Региональный главк совместно со свердловским СУ СК контролирует ход расследования. По предварительной информации, некоторые из членов группировки были ранее судимы.

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В бильярдном зале Сысерти (Свердловская область) группировка местных криминальных бойцов напала на двух посетителей, один из которых скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «2 апреля группа неизвестных граждан сильно избила нескольких человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. Силовики уверены, что инцидент не связан с межнациональными конфликтами. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что делом занимаются бойцы из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Региональный главк совместно со свердловским СУ СК контролирует ход расследования. По предварительной информации, некоторые из членов группировки были ранее судимы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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