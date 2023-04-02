В свердловском бильярдном клубе местная банда до смерти избила человека

Делом занимаются борцы с организованной преступностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В бильярдном зале Сысерти (Свердловская область) группировка местных криминальных бойцов напала на двух посетителей, один из которых скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«2 апреля группа неизвестных граждан сильно избила нескольких человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. Силовики уверены, что инцидент не связан с межнациональными конфликтами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что делом занимаются бойцы из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Региональный главк совместно со свердловским СУ СК контролирует ход расследования. По предварительной информации, некоторые из членов группировки были ранее судимы.