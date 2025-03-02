В Кургане в ближайшие 10 дней ожидается холодная погода с периодическими колебаниями температуры и умеренными порывами ветра. Об этом свидетельствуют данные метеосайта Gismeteo.
«В городе установится типичная зимняя погода с возможными снегопадами. Начало недели будет отмечено температурой ?3 градуса днем и ?17 градусов ночью, с порывами ветра около 5 метров в секунду», — говорится в данных сайта.
Вторник, 4 марта, будет еще холоднее: дневная температура ожидается на уровне ?17 градусов, ночью похолодает до ?7 градусов. Порывы ветра останутся на уровне 5 метров в секунду, что может привести к образованию гололедицы на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожными. Среда, 5 марта, принесет дневную температуру ?7 градусов, ночью температура опустится до ?15 градусов. Порывы ветра усилятся до 8 метров в секунду, что может вызвать снежные заносы на дорогах, что может затруднить движение.
Четверг, 6 марта, будет отмечен ночной температурой ?15 градусов, днем температура поднимется до ?7 градусов. Порывы ветра составят около 6 метров в секунду. В этот день также возможны небольшие снегопады, что может улучшить снежный покров в городских парках. Пятница, 7 марта, принесет ночную температуру ?15 градусов, днем ожидается ?7 градусов. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду, что может привести к усилению снежных заносов на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.
Суббота, 8 марта, будет отмечена ночной температурой ?15 градусов, днем температура поднимется до ?3 градусов. Порывы ветра будут около 7 метров в секунду. В этот день также возможны небольшие снегопады, что может создать праздничную атмосферу в городе. Воскресенье, 9 марта, принесет ночную температуру ?9 градусов, днем ожидается ?3 градуса. Порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду, что может привести к усилению ветра в городе, поэтому жителям следует закрепить все легкие конструкции на улицах.
Понедельник, 10 марта, будет отмечен ночной температурой ?11 градусов, днем температура составит ?6 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду, что может вызвать значительные снежные заносы на дорогах, поэтому водителям следует быть готовыми к возможным задержкам. Вторник, 11 марта, принесет ночную температуру ?13 градусов, днем ожидается ?7 градусов. Порывы ветра останутся на уровне 13 метров в секунду. В этот день также возможны небольшие снегопады, что может улучшить снежный покров в городских парках.
Среда, 12 марта, будет отмечена ночной температурой ?14 градусов, днем температура поднимется до ?5 градусов. Порывы ветра составят около 12 метров в секунду, что может привести к образованию гололедицы на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожными. В целом, в Кургане ожидается холодная погода с периодическими снегопадами и умеренными порывами ветра. Жителям рекомендуется одеваться тепло и быть готовыми к возможным изменениям в погоде.
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