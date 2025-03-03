Крупнейший проект КРТ в Ленобласти: что известно о застройке территории площадью почти 60 га

В Ленобласти готовится к запуску крупнейший в регионе проект комплексного развития территории (КРТ). Площадь участка, расположенного в массиве «Ручьи–2», составляет около 57 гектаров. Предварительные инвестиции в проект оцениваются в сумму более 70 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».
«Муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области провели торги на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 57 га в массиве „Ручьи–2“», — пишет «Деловой Петербург». Реализация проекта рассчитана на срок до 15 лет.
Согласно конкурсной документации, речь идет о земельном участке, расположенном восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища. На территории разрешено строительство многоквартирных жилых домов высотой до 21 этажа, объектов социальной инфраструктуры, инженерных сетей, дорог и благоустройства. По предварительным расчетам, площадь нового жилья может превысить 400 тысяч квадратных метров. Пока утвержденного проекта планировки территории нет. Согласно условиям торгов, минимальный объем инвестиций по проекту составляет 70,8 млрд рублей. Точные параметры застройки будут определены позднее, после разработки и утверждения проектной документации.
Муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения провели торги на право комплексного развития указанной территории. На участие в конкурсе поступила только одна заявка, поэтому торги признали несостоявшимися. Однако единственный участник — ООО «Специализированный застройщик „Солнечный город“» — получил право заключить договор на реализацию проекта по начальной цене в 150 млн рублей.
В аппарате заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского отметили, что региональные власти поддерживают инициативу муниципалитетов по использованию механизма КРТ для развития территорий. Однако проектная документация по территории «Ручьи–2» еще не поступала на рассмотрение Градостроительного совета региона. До ее утверждения власти воздерживаются от детальных комментариев по проекту.
На сегодняшний день в Ленинградской области заключено 16 договоров комплексного развития территорий. Общий градостроительный потенциал этих проектов оценивается в 3,47 млн квадратных метров недвижимости, из которых 2,5 млн квадратных метров приходится на жилье. Однако по сумме инвестиций все эти проекты уступают новому проекту в массиве «Ручьи–2», который станет крупнейшим в регионе по объему вложений и площади застройки.
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