Службе миграции грозит наказание за нелегала, убившего таксиста в Екатеринбурге

03 марта 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Мигранту должны в ближайшее время избрать меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Наказание грозит представителям миграционной службы, допустившим нелегальное пребывание на территории России гражданина Узбекистана. Как сообщало агентство, иностранец обвиняется в убийстве таксиста «Яндекса». Подробности URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД. «По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием также организовано проведение процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ (Халатность), поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства», — объяснил помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков. По версии следствия, иностранец вступил в дорожный конфликт с водителем такси на улице Краснофлотцев. Причиной якобы стала неосторожная езда екатеринбуржца. Мигрант нанес оппоненту несколько ударов по туловищу и голове, от которых он упал и ударился об асфальт. Спустя время мужчина умер от полученных травм в реанимации. Как добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержать подозреваемого по горячим следам удалось сотрудникам отдела полиции №14. В этом сыщикам помогли уличные камеры видеонаблюдения. «Жестокая расправа над водителем „Яндекс такси“ не останется безнаказанной», — пообещал полковник. Сейчас решается вопрос об избрании гражданину Узбекистана меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наказание грозит представителям миграционной службы, допустившим нелегальное пребывание на территории России гражданина Узбекистана. Как сообщало агентство, иностранец обвиняется в убийстве таксиста «Яндекса». Подробности URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД. «По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием также организовано проведение процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ (Халатность), поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства», — объяснил помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков. По версии следствия, иностранец вступил в дорожный конфликт с водителем такси на улице Краснофлотцев. Причиной якобы стала неосторожная езда екатеринбуржца. Мигрант нанес оппоненту несколько ударов по туловищу и голове, от которых он упал и ударился об асфальт. Спустя время мужчина умер от полученных травм в реанимации. Как добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержать подозреваемого по горячим следам удалось сотрудникам отдела полиции №14. В этом сыщикам помогли уличные камеры видеонаблюдения. «Жестокая расправа над водителем „Яндекс такси“ не останется безнаказанной», — пообещал полковник. Сейчас решается вопрос об избрании гражданину Узбекистана меры пресечения.