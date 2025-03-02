02 марта 2025
01 марта 2025

На одном из тюменских зимников стало опаснее

На ледовой переправе через Иртыш в Увате снизили грузоподъемность до 20 тонн
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузоподъемность на зимнике снижена до 20 тонн
Грузоподъемность на зимнике снижена до 20 тонн Фото:

На ледовой переправе в селе Уват (Тюменская область) снизили грузоподъемность для всего транспорта до 20 тонн. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Главного управления строительства региона.

«На ледовой переправе из-за потепления снизили грузоподъемность. С 3 марта по ней смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн», — передает ведомство.

Главное управление строительства предупреждает о важности соблюдения ограничений по весу авто. В середине декабря 2024 года водитель легкового автомобиля пренебрег данным требованием и провалился под лед.

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На ледовой переправе в селе Уват (Тюменская область) снизили грузоподъемность для всего транспорта до 20 тонн. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Главного управления строительства региона. «На ледовой переправе из-за потепления снизили грузоподъемность. С 3 марта по ней смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн», — передает ведомство. Главное управление строительства предупреждает о важности соблюдения ограничений по весу авто. В середине декабря 2024 года водитель легкового автомобиля пренебрег данным требованием и провалился под лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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