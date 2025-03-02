На одном из тюменских зимников стало опаснее

Грузоподъемность на зимнике снижена до 20 тонн
На ледовой переправе в селе Уват (Тюменская область) снизили грузоподъемность для всего транспорта до 20 тонн. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Главного управления строительства региона.
«На ледовой переправе из-за потепления снизили грузоподъемность. С 3 марта по ней смогут проехать транспортные средства общей массой до 20 тонн», — передает ведомство.
Главное управление строительства предупреждает о важности соблюдения ограничений по весу авто. В середине декабря 2024 года водитель легкового автомобиля пренебрег данным требованием и провалился под лед.
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