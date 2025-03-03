ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

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ЦИК Абхазии определил итоги президентских выборов в стране
ЦИК Абхазии определил итоги президентских выборов в стране Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии официально подтвердила победу Бадры Гунбы на внеочередных президентских выборах, который набрал большинство голосов. Окончательные результаты второго тура выборов были утверждены на заседании комиссии 3 марта 2025 года.

«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — сообщает пресс-служба абхазского центризбиркома. Бадра Гунба стал победителем, опередив своего соперника, оппозиционера Адгура Ардзинбу, с результатом 54,73% против 41,54% голосов.

Второй тур выборов прошел 1 марта. Явка избирателей в этот день составила 68,62%, что выше показателя первого тура. Всего в голосовании приняли участие 100 412 избирателей, из которых за Гунбу проголосовали 54 954 человека. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Гунбу с победой, передает MK.RU.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии официально подтвердила победу Бадры Гунбы на внеочередных президентских выборах, который набрал большинство голосов. Окончательные результаты второго тура выборов были утверждены на заседании комиссии 3 марта 2025 года. «ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — сообщает пресс-служба абхазского центризбиркома. Бадра Гунба стал победителем, опередив своего соперника, оппозиционера Адгура Ардзинбу, с результатом 54,73% против 41,54% голосов. Второй тур выборов прошел 1 марта. Явка избирателей в этот день составила 68,62%, что выше показателя первого тура. Всего в голосовании приняли участие 100 412 избирателей, из которых за Гунбу проголосовали 54 954 человека. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Гунбу с победой, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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