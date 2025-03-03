ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии официально подтвердила победу Бадры Гунбы на внеочередных президентских выборах, который набрал большинство голосов. Окончательные результаты второго тура выборов были утверждены на заседании комиссии 3 марта 2025 года.
«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — сообщает пресс-служба абхазского центризбиркома. Бадра Гунба стал победителем, опередив своего соперника, оппозиционера Адгура Ардзинбу, с результатом 54,73% против 41,54% голосов.
Второй тур выборов прошел 1 марта. Явка избирателей в этот день составила 68,62%, что выше показателя первого тура. Всего в голосовании приняли участие 100 412 избирателей, из которых за Гунбу проголосовали 54 954 человека. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Гунбу с победой, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.