Субсидируемые авиарейсы запустят из Челябинска в Минск в марте

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Первый рейс из Челябинска в Минск отправится уже завтра
Первый рейс из Челябинска в Минск отправится уже завтра Фото:

С 4 марта из Челябинска в Минск возобновляются субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск. Программа субсидирования осуществляется в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В марте вылет из Челябинска будет осуществляться по вторникам в 21:40, из Минска — по средам в 00:05. С апреля самолеты из Челябинска будут отправляться по пятницам в 14:40, из Минска — также в пятницу в 17:10. Время вылета соответствует времени аэропорта отправления. Рейс будет осуществлять компания Red Wings на самолете Superjet.

Первый прямой рейс из Челябинска в Минск в 2024 году состоятся 21 мая. На самолете SSJ 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров. Рейс был запущен по договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь.

Субсидируемые авиарейсы предполагают, что стоимость билетом на них частично или полностью компенсируется государством. Это позволяет значительно снизить стоимость билета.

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С 4 марта из Челябинска в Минск возобновляются субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск. Программа субсидирования осуществляется в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В марте вылет из Челябинска будет осуществляться по вторникам в 21:40, из Минска — по средам в 00:05. С апреля самолеты из Челябинска будут отправляться по пятницам в 14:40, из Минска — также в пятницу в 17:10. Время вылета соответствует времени аэропорта отправления. Рейс будет осуществлять компания Red Wings на самолете Superjet. Первый прямой рейс из Челябинска в Минск в 2024 году состоятся 21 мая. На самолете SSJ 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров. Рейс был запущен по договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь. Субсидируемые авиарейсы предполагают, что стоимость билетом на них частично или полностью компенсируется государством. Это позволяет значительно снизить стоимость билета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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