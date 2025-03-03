Субсидируемые авиарейсы запустят из Челябинска в Минск в марте

С 4 марта из Челябинска в Минск возобновляются субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск. Программа субсидирования осуществляется в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В марте вылет из Челябинска будет осуществляться по вторникам в 21:40, из Минска — по средам в 00:05. С апреля самолеты из Челябинска будут отправляться по пятницам в 14:40, из Минска — также в пятницу в 17:10. Время вылета соответствует времени аэропорта отправления. Рейс будет осуществлять компания Red Wings на самолете Superjet.
Первый прямой рейс из Челябинска в Минск в 2024 году состоятся 21 мая. На самолете SSJ 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров. Рейс был запущен по договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь.
Субсидируемые авиарейсы предполагают, что стоимость билетом на них частично или полностью компенсируется государством. Это позволяет значительно снизить стоимость билета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!