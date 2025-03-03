Екатеринбуржцам объяснили, как во «Вкусно — и точка» включилось порно

Порно, которое увидели екатеринбуржцы в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» в ТЦ «Радуга Парк», появилось на экране в результате взлома. Как рассказала URA.RU внешняя пресс-служба «Региональной сети предприятий питания» (франчайзи-партнер «Вкусно — и точка»), компания уже обратилась в правоохранительные органы.
«2 марта около 20 часов в предприятии быстрого обслуживания в ТРЦ „Радуга Парк“ произошло несколько попыток дистанционного взлома электронных меню над зоной прилавка. Неизвестные отключили экраны меню для гостей и на один из них в течение нескольких секунд транслировали запрещенный контент», — рассказали представители «Вкусно — и точка».
Сотрудникам удалось оперативно выключить видео 18+. По факту незаконного вмешательства компания обратилась в правоохранительные органы. Также в заведении усилили защиту электронных устройств.
Вечером 2 марта в торговом центре «Радуга Парк» на экране во «Вкусно — и точка» внезапно включилось порно. Очевидцы были шокированы увиденным.
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