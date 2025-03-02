В торговом центре «Радуга Парк» (Екатеринбург) на телевизоре в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» включилось порно. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.
«В „Радуга Парк“ во „Вкусно — и точка“ смотрят порно на телевизоре, на котором [показывается] реклама», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы и пользователи в комментариях шокированы увиденным.
Порнография на экранах в Екатеринбурге включается не впервые. В декабре 2024-го развернулся скандал из-за подобного случая на уличном информационном экране на площади Труда. Городским властям пришлось выступить с заявлением. В мэрии объяснили, что из-за доступа экранов к интернету кто угодно мог начать показ видео для взрослых. После этого администрация отключила все медиаэкраны в центре Екатеринбурга.
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