02 марта 2025
01 марта 2025

Екатеринбуржцам показали порно в ТЦ «Радуга Парк». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Порно транслировалось на телевизоре для рекламы (архивное фото)
Порно транслировалось на телевизоре для рекламы (архивное фото) Фото:

В торговом центре «Радуга Парк» (Екатеринбург) на телевизоре в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» включилось порно. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

«В „Радуга Парк“ во „Вкусно — и точка“ смотрят порно на телевизоре, на котором [показывается] реклама», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы и пользователи в комментариях шокированы увиденным.

Порнография на экранах в Екатеринбурге включается не впервые. В декабре 2024-го развернулся скандал из-за подобного случая на уличном информационном экране на площади Труда. Городским властям пришлось выступить с заявлением. В мэрии объяснили, что из-за доступа экранов к интернету кто угодно мог начать показ видео для взрослых. После этого администрация отключила все медиаэкраны в центре Екатеринбурга.

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В торговом центре «Радуга Парк» (Екатеринбург) на телевизоре в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» включилось порно. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях. «В „Радуга Парк“ во „Вкусно — и точка“ смотрят порно на телевизоре, на котором [показывается] реклама», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы и пользователи в комментариях шокированы увиденным. Порнография на экранах в Екатеринбурге включается не впервые. В декабре 2024-го развернулся скандал из-за подобного случая на уличном информационном экране на площади Труда. Городским властям пришлось выступить с заявлением. В мэрии объяснили, что из-за доступа экранов к интернету кто угодно мог начать показ видео для взрослых. После этого администрация отключила все медиаэкраны в центре Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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