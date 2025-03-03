Life: Блиновская может выйти из колонии уже через три года

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии за неуплату налогов, может выйти на свободу, предварительно, в 2028 году. Об этом сообщили журналисты.
«Елена Блиновская может провести в колонии чуть больше трех лет. Предварительно, на свободу скандально известная „королева марафонов“ сможет выйти летом 2028 года», — передает Life.
Елена Блиновская, которая получила известность благодаря созданию «Марафона желаний», 3 марта была осуждена на пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Также суд также обязал блогера выплатить штраф в размере 587 млн рублей, хотя по одному из обвинений ее оправдали.
Сегодня Елену Блиновскую доставили в Савеловский суд Москвы для оглашения вердикта по уголовному делу. Блогер обвиняется в создании налоговой задолженности на сумму свыше 900 млн рублей за период с 2019 по 2021 год. В процессе допросов Блиновская признала свою вину.
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