В ХМАО жители распродают квартиры за бесценок

Самые дешевые квартиры в Ханты-Мансийском автономном округе продают жители поселков городского типа. А среди югорских городов одни из самых выгодных цен (до одного миллиона рублей) приходятся на Радужный.
«Пpодаeтся трехкомнатная квартира в первом микрорайоне Радужного. Общая плoщaдь: 69,6 квадратных метров. Стоимость квартиры составляет 965 тысяч рублей», — следует из публикации «Авито». Объект стоит на продаже с 2023 года, ранее за жилье просили около 1,2 миллионов.
Сейчас в городе выставлено на продажу более полусотни квартир по цене до одного миллиона. А стартовые цены на однушки начинают с 550 тысяч рублей. Однако самые дешевые предложения на рынке недвижимости в ХМАО — в селах и поселках городского типа. Например, в Игриме за 300 тысяч рублей можно купить однокомнатную квартиру в 36 квадратных метров. А трешка здесь обойдется в 850 тысяч рублей. Но это одно из самых дорогих предложений.
Дешевую недвижимость можно также найти в поселках Андра и Большетархово. А в Кондинском трехкомнатное жилье в 67 квадратных метров обойдется в 600 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) стоимость жилья на вторичном рынке за год снизилась на 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные привели аналитики агентства «Этажи».
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