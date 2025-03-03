«Ночь будет длинная»: Трамп сделал загадочное объявление

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети пост об Украине и РФ, в котором говорилось об украинских территориях. После этого он написал, что 4 марта сделает важное объявление, отметив, что «завтрашняя ночь будет длинной».
«Завтрашняя ночь будет длинной. Я скажу все как есть», — написал Трамп в последнем посте в своей соцсети Truth Social.
В посте ранее Дональд Трамп отметил, что он стал единственным президентом, который не передал ни одного участка украинской территории под контроль России. Он отметил, что нужно не забывать этот факт, когда некомпетентные представители партии Демократов выражают критику, а СМИ, склонные к созданию фейков, активно распространяют их заявления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме для обсуждения украинского конфликта и других вопросов. Президент США предложил скорее заключить договор между страной и Украиной о добычи редкоземельных металлов. Однако переговоры не увенчались успехом из-за разных взглядов сторон. При этом резкую критику среди прессующих в Белом доме вызвало неуважительное поведение Зеленского, которые привело к спору с Трампом. После этого инцидента украинская делегация ожидала подписания документа о редкоземельных металлах еще на протяжении часа, однако сделка так и не состоялась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.