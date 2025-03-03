Лолита Милявская возвращается на телевидение

Певица Лолита Милявская, столкнувшаяся с трудностями при проведении концертов в российских городах, возвращается на телевидение. Как стало известно URA.RU, «женщина без комплексов» уже в самое ближайшее время появится в эфире юбилейного сезона шоу «Суперстар». Эфир с Милявской уже отснят.
Лолита Милявская на протяжении нескольких сезонов была ведущей «Суперстара». В этом году от ее услуг решено было отказаться. Место Лолиты заняла ее давняя подруга Наташа Королева. Которая, к слову, не раз уверяла: Лолиту она не подсиживала. Мол, та сама не смогла осилить работу на проекте из-за плотного гастрольного графика.
«Лолита займет теперь место Наташи Королевой, — рассказали URA.RU знающие источники. — Певица станет одним из членов жюри. И сидеть она будет на том самом кресле, на котором долгое время сидела Наташа — рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым».
Выпуск с Лолитой уже отснят: зрители увидят его в грядущую субботу. По словам очевидцев, на съемочной площадке Лола пребывала в прекрасном настроении: с интересом наблюдала за выступлениями звездных коллег и много шутила. «Суперстаров» оценивала не слишком строго: многие участники получили от нее самые высокие баллы.
«Лолита удивила всех присутствующих образом, — продолжают наши источники. — На съемке она появилась с татуировкой на шее, которая ей, к слову, очень ей идет. Все были рады Лолу видеть: съемки прошли легко и весело. Лола и сама была на подъеме: в последнее время, как известно, на ТВ она появляется не так часто, как раньше. Компанию ей составили, помимо Соседова, Лера Кудрявцева и солист „Иванушек“ Кирилл Туриченко».
Речи о том, чтобы Лолита заняла место члена жюри на постоянной основе, пока не идет. Впрочем, не исключено, что все может измениться. Из-за того, что певица испытывает трудности с проведением гастрольной деятельности, у нее появилось много свободного времени.
Между тем, активисты не перестают требовать запретить гастроли Лолиты по российским городам. Так, на днях стало известно, что певица не доедет до Перми. Выступление Лолиты в этом городе было запланировано на 19-го марта. Но на днях продажу билетов остановили: как раз после обращения общественников. Сама Лолита заявила, что обязательно споет в Перми, но не в этом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.