«Что в нем нашла Пугачева?»: Юлиан раскритиковал Челобанова на «Суперстаре»

Певец Юлиан раскритиковал Сергея Челобанова в шоу «Суперстар», в котором несколько лет назад и сам принимал участие. В беседе с корреспондентами URA.RU он назвал имя своего победителя нынешнего сезона.
«Не знаю, что в Челобанове нашла когда-то Пугачева — заявляет артист. — В 90-е модно было, чтобы была каша во рту и чтобы не было понятно, о чем певец поет. Чем чуднее, тем лучше. Голос в то время был не важен: главное, чтобы человек умел прикольно выть, гавкать и мычать. Мне кажется, что „жюри“ будет тащить к победе Челобанова».
Впрочем, жюри проекта тоже не удостоилось похвалы со стороны Юлиана. Он назвал жюри «так называемым», потому что это шоу и игра, которые не всерьез.
«Ну, не может Стас Пьеха серьезно оценивать Ксению Георгиади, которая уже 50 лет на эстраде и у которой огромное количество заслуг. Да и другие участники — это вполне заслуженные люди с огромным опытом. Это только они могут оценивать бывшего „фабриканта“ Пьеху. Но это шоу! И это телевидение! А нашему телевидению, к сожалению, так интересно».
Впрочем, не все вызвало у певца раздражение. В полном восторге он оказался только от выступления Азизы.
«Меня очень сложно чем-то удивить и заворожить, но то, что я увидел в „Суперстаре“, ввело меня в абсолютный гипноз, — говорит певец. — Я говорю о выступлениях Азизы. Огромный диапазон голоса, тембр, актерское мастерство, глубокое понимание текста — у нее все это есть. Я, как завороженный, слушал Азизу, когда, например, она пела „Je suis malade“.
Юлиан поделился, что это одна из его любимых песен. Петь ее пытались многие, но только Азизе удалось передать ее глубину.
«Далида спела ее гениально. Это была одна из последних ее записей, незадолго до самоубийства. Мне казалось, что никому невозможно приблизиться к оригиналу... Эту песню пели разные хорошие певицы, но не было того эффекта, боли, как у Азизы. Она сделала песню своей, прожила ее от начала и до конца. И могу сказать, что это было шедеврально. Равных Азизе, конечно, нет на этом проекте. Всем остальным участникам, на мой взгляд, до нее, как до Луны».
Юлиан порадовался возвращению Азизы на сцену. Он выразил надежду на то, что она не пропадет с телевизионных радаров после окончания проекта.
«Главное, что зрители заново для себя открыли Азизу! — не скрывает эмоций артист. — Она так настрадалась от этого шоу-бизнеса, долгие годы молчала и фактически на нее был наложен запрет. Очень хочется, чтобы времена начали меняться и телезрителям дали возможность чаще видеть прекрасных артистов. Спасибо за это, в том числе, и проекту „Суперстар“. Лично я для себя заново открыл Азизу».
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