22 февраля 2025

«Ломает ее говор»: Зарубина объяснила хейт в адрес Королевой на «Суперстаре»

Зарубина на шоу «Суперстар» посоветовала Наташе Королевой убрать картавость
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольге Зарубиной очень понравилась Наташа Королева в качестве ведущей
Ольге Зарубиной очень понравилась Наташа Королева в качестве ведущей Фото:

Певица Ольга Зарубина назвала причину нападок на коллегу по цеху Наташу Королеву, которая пришлась не по душе зрителям в качестве ведущей шоу «Суперстар». В разговоре с корреспондентом URA.RU она объяснила хейт предвзятостью. 

«Понимаете, мы часто привыкаем к одному человеку — в этом наша проблема, — объяснила Зарубина причину нападок на Королеву Зарубина. — И что-то другое кажется чужеродным, неправильным. Это касается не только „Суперстара“, а вообще всего. Пускай будет разное. Мы уже видели Лолиту в качестве ведущей, сейчас смотрим на Наташу. В этом нет ничего плохого».

В этом году на боевом посту в качестве ведущей «Суперстара» Королева сменила Лолиту. Впрочем, такую рокировку оценили далеко не все поклонники телепроекта. В Интернете Наташу частенько критикуют: мол, она смотрелась органичнее в кресле члена жюри.

«Наташе не нужно обращать внимания на критические комментарии в Интернете, — говорит Ольга. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Всем не угодишь. Королева внесла свой шарм в „Суперстар“: легкость девичью, непосредственность. Она может и запрыгать, и затанцевать неожиданно. Этим Наташа меня удивила. В целом, мне с ней „Суперстар“ очень понравился».

Певица Ольга Зарубина в свое время одержала на «Суперстаре» яркую победу. В новом сезоне она появилась на съемочной площадке в качестве члена жюри. Королева в роли ведущей пришлась ей по душе.

Единственное, Зарубина советует Королевой поработать над речью. По словам Ольги, от акцента «русалке» желательно избавиться.

«Если говорить о Наташе, то меня несколько ломает ее говор, — продолжает Ольга. — Все-таки у ведущей, я считаю, должна быть красивая речь, если говорить начистоту. Это все равно, что петь и картавить. Какие-то есть моменты, над которыми Наташей нужно поработать. А в целом она со своей задачей справляется очень даже неплохо. Мне во всяком случае она понравилась».

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Певица Ольга Зарубина назвала причину нападок на коллегу по цеху Наташу Королеву, которая пришлась не по душе зрителям в качестве ведущей шоу «Суперстар». В разговоре с корреспондентом URA.RU она объяснила хейт предвзятостью.  «Понимаете, мы часто привыкаем к одному человеку — в этом наша проблема, — объяснила Зарубина причину нападок на Королеву Зарубина. — И что-то другое кажется чужеродным, неправильным. Это касается не только „Суперстара“, а вообще всего. Пускай будет разное. Мы уже видели Лолиту в качестве ведущей, сейчас смотрим на Наташу. В этом нет ничего плохого». В этом году на боевом посту в качестве ведущей «Суперстара» Королева сменила Лолиту. Впрочем, такую рокировку оценили далеко не все поклонники телепроекта. В Интернете Наташу частенько критикуют: мол, она смотрелась органичнее в кресле члена жюри. «Наташе не нужно обращать внимания на критические комментарии в Интернете, — говорит Ольга. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Всем не угодишь. Королева внесла свой шарм в „Суперстар“: легкость девичью, непосредственность. Она может и запрыгать, и затанцевать неожиданно. Этим Наташа меня удивила. В целом, мне с ней „Суперстар“ очень понравился». Певица Ольга Зарубина в свое время одержала на «Суперстаре» яркую победу. В новом сезоне она появилась на съемочной площадке в качестве члена жюри. Королева в роли ведущей пришлась ей по душе. Единственное, Зарубина советует Королевой поработать над речью. По словам Ольги, от акцента «русалке» желательно избавиться. «Если говорить о Наташе, то меня несколько ломает ее говор, — продолжает Ольга. — Все-таки у ведущей, я считаю, должна быть красивая речь, если говорить начистоту. Это все равно, что петь и картавить. Какие-то есть моменты, над которыми Наташей нужно поработать. А в целом она со своей задачей справляется очень даже неплохо. Мне во всяком случае она понравилась».
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