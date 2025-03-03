Пермские власти продают имущество, расположенное на территории войсковой части

В ЗАТО Звездный Пермского края местные власти ищут желающих приватизировать двухэтажное здание, расположенное в войсковой части №32755. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте администрации ЗАТО.
«Администрация ЗАТО Звездный постановляет: приватизировать муниципальное имущество — здание, корпус регламентных работ, назначение: нежилое, площадью 1475 кв. метров; местоположение: Пермский край, поселок Звездный, военный городок № 2, войсковая часть 32755, путем проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — сказано в документе.
Начальная цена, по которой будет предлагаться указанное здание, составляет 900 000 рублей. Минимальный порог стоимости продажи имущества — 450 000 рублей. URA.RU рассказывало, что Звездный долгое время являлся закрытой территорией ввиду того, что здесь располагалась ракетная часть.
Запретный статус с земель Звездного постепенно снимают последние несколько лет. Ранее в ЗАТО Звездный выставили на продажу помещения бункера, в котором находился цех по ремонту ракетных установок.
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