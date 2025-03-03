Пермские власти продают имущество, расположенное на территории войсковой части

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корпус, который власти ЗАТО Звездный предлагают к продаже, находится на территории войсковой части
Корпус, который власти ЗАТО Звездный предлагают к продаже, находится на территории войсковой части Фото:

В ЗАТО Звездный Пермского края местные власти ищут желающих приватизировать двухэтажное здание, расположенное в войсковой части №32755. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте администрации ЗАТО.

«Администрация ЗАТО Звездный постановляет: приватизировать муниципальное имущество — здание, корпус регламентных работ, назначение: нежилое, площадью 1475 кв. метров; местоположение: Пермский край, поселок Звездный, военный городок № 2, войсковая часть 32755, путем проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — сказано в документе.

Начальная цена, по которой будет предлагаться указанное здание, составляет 900 000 рублей. Минимальный порог стоимости продажи имущества — 450 000 рублей. URA.RU рассказывало, что Звездный долгое время являлся закрытой территорией ввиду того, что здесь располагалась ракетная часть.

Запретный статус с земель Звездного постепенно снимают последние несколько лет. Ранее в ЗАТО Звездный выставили на продажу помещения бункера, в котором находился цех по ремонту ракетных установок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЗАТО Звездный Пермского края местные власти ищут желающих приватизировать двухэтажное здание, расположенное в войсковой части №32755. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте администрации ЗАТО. «Администрация ЗАТО Звездный постановляет: приватизировать муниципальное имущество — здание, корпус регламентных работ, назначение: нежилое, площадью 1475 кв. метров; местоположение: Пермский край, поселок Звездный, военный городок № 2, войсковая часть 32755, путем проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — сказано в документе. Начальная цена, по которой будет предлагаться указанное здание, составляет 900 000 рублей. Минимальный порог стоимости продажи имущества — 450 000 рублей. URA.RU рассказывало, что Звездный долгое время являлся закрытой территорией ввиду того, что здесь располагалась ракетная часть. Запретный статус с земель Звездного постепенно снимают последние несколько лет. Ранее в ЗАТО Звездный выставили на продажу помещения бункера, в котором находился цех по ремонту ракетных установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...