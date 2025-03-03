Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о возращении 33 жителей Курской области, которые были направлены домой с территории Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«При поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь 33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — заявила Москалькова в своем telegram-канале.
Она отметила, что среди вернувшихся домой по большей части — пожилые люди и дети. Также отмечается, что девяти курянам требуется экстренная госпитализация, уточнил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
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