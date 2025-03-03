Из плена ВСУ домой вернули 33 жителя Курской области. Видео

Москалькова рассказала о возвращении из плена ВСУ 33 курян
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Москалькова сообщила о возвращении 33 курян домой с Украины
Москалькова сообщила о возвращении 33 курян домой с Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о возращении 33 жителей Курской области, которые были направлены домой с территории Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале. 

«При поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь 33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — заявила Москалькова в своем telegram-канале.

Она отметила, что среди вернувшихся домой по большей части — пожилые люди и дети. Также отмечается, что девяти курянам требуется экстренная госпитализация, уточнил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о возращении 33 жителей Курской области, которые были направлены домой с территории Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале.  «При поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь 33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — заявила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди вернувшихся домой по большей части — пожилые люди и дети. Также отмечается, что девяти курянам требуется экстренная госпитализация, уточнил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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