Тяжело больных и раненых курян вернули из плена ВСУ: что известно об эвакуации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о 33 жителях Курской области, которые были эвакуированы из плена армии Украины. В основном среди освобожденных пожилые и дети с тяжелыми травмами и заболеваниями. Она отметила, что в эвакуации принимали участие Международный комитет Красного Креста и Белоруссия. Что еще известно об эвакуации больных и раненных курян из плена ВСУ — в материале URA.RU.
Москалькова заявила, что из плена ВСУ эвакуировали пожилых и детей
Татьяна Москалькова сообщила, что при поддержке Международного комитета Красного Креста и при посредничестве Белоруссии 33 жителя курского приграничья были эвакуированы из плена ВСУ. Они сейчас находятся в России. Большинство из пленных — пожилые люди, среди которых также находятся четверо детей. Многие из эвакуированных имеют серьезные травмы и заболевания.
Для обеспечения немедленной медицинской помощи пострадавшим было организовано 10 автомобилей скорой помощи, которые доставили эвакуированных в больницы Курска. Те, кто не нуждался в срочной медицинской помощи, получили возможность отдохнуть по пути домой. Уже 4 марта они встретятся с родными. Москалькова отметила, что в течение процесса освобождения пленных их родственники оставались с ними на связи, помогая собирать необходимые документы и решать административные вопросы. Кроме того, были проведены переговоры с украинской стороной для урегулирования гуманитарных вопросов, при этом поддерживалась связь с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Одна из вернувшихся жительниц поделилась своими чувствами. Она отметила, что не может выразить словами, как счастлива снова быть дома. Для нее каждый день нахождения в плену был испытанием. Женщина заявила, что очень счастлива наконец обнять родных.
Хинштейн пообещал пострадавшим курянам помощь в получении выплат
Александр Хинштейн сообщил, что среди эвакуированных много пожилых людей, например, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. У некоторых из них ест инвалидность, девятерым требуется экстренная госпитализация. Кроме того, среди эвакуированных детей есть два школьника и два маленьких ребенка, самой младшей из которых еще нет двух лет.
Врио губернатора Курской области отметил, что машина скорой помощи будет сопровождать автобусы с людьми, которым не нужна госпитализация, на всем маршруте следования до региона. Кроме того, врио заместителя министра здравоохранения Курской области Александр Чепик был направлен для координации деятельности медработников. При прибытии курян на родину их будут ждать психологи и сотрудники МЧС, также и сам Хинштейн лично приедет на место, а позже отправится в больницу для проверки состояния пострадавших местных жителей.
Отмечается, что всем эвакуированным будет предоставлена одежда, предметы первой необходимости, техника и средства гигиены. Правительство Курской области также организует ускоренное оформление всех необходимых документов. Сейчас эвакуированным раздают мобильные телефоны, чтобы они могли связаться с близкими. Кроме того, курские власти поддержат пострадавших граждан при получении всех положенных мер соцподдержки, включая ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Также школьникам будет предоставлена возможность продолжить обучение в удобном формате. Для этого к ним будут прикреплены дополнительные учителя, чтобы помочь наверстать пропущенный материал, написал Хинштейн в своем telegram-канале.
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