Вынесли приговор летчикам ВСУ, планировавшим скинуть бомбу на нефтезавод в РФ

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Суд вынес приговор летчикам за попытку теракта в Брянской области
Суд вынес приговор летчикам за попытку теракта в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов признаны виновными в попытке совершить теракт на территории Брянской области. Суд приговорил их к 26 и 22 годам лишения свободы. 

«Двоих украинских пилотов Морозова и Шиманского, планировавших теракты в России, приговорили к 22 и 26 годам лишения свободы соответственно», — передает журналист РИА Новости из зала суда. Они пытались скинуть «грязную бомбу»

По данным следствия, в 2023 году пилоты на легких самолетах А-22 пересекли российско-украинскую границу с целью сброса авиабомбы на объект в Брянской области. Морозов задел ЛЭП и был задержан, Шиманский приземлился в Тульской области.

В ходе следствия оба дали признательные показания, однако позже от них отказались. Адвокаты летчиков утверждали, что их подзащитные действовали под принуждением и были военнопленными. Гособвинение запрашивало 30 лет лишения свободы, но суд ограничил срок.

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Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов признаны виновными в попытке совершить теракт на территории Брянской области. Суд приговорил их к 26 и 22 годам лишения свободы.  «Двоих украинских пилотов Морозова и Шиманского, планировавших теракты в России, приговорили к 22 и 26 годам лишения свободы соответственно», — передает журналист РИА Новости из зала суда. Они пытались скинуть «грязную бомбу» По данным следствия, в 2023 году пилоты на легких самолетах А-22 пересекли российско-украинскую границу с целью сброса авиабомбы на объект в Брянской области. Морозов задел ЛЭП и был задержан, Шиманский приземлился в Тульской области. В ходе следствия оба дали признательные показания, однако позже от них отказались. Адвокаты летчиков утверждали, что их подзащитные действовали под принуждением и были военнопленными. Гособвинение запрашивало 30 лет лишения свободы, но суд ограничил срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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