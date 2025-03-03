Вынесли приговор летчикам ВСУ, планировавшим скинуть бомбу на нефтезавод в РФ

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов признаны виновными в попытке совершить теракт на территории Брянской области. Суд приговорил их к 26 и 22 годам лишения свободы.
«Двоих украинских пилотов Морозова и Шиманского, планировавших теракты в России, приговорили к 22 и 26 годам лишения свободы соответственно», — передает журналист РИА Новости из зала суда. Они пытались скинуть «грязную бомбу»
По данным следствия, в 2023 году пилоты на легких самолетах А-22 пересекли российско-украинскую границу с целью сброса авиабомбы на объект в Брянской области. Морозов задел ЛЭП и был задержан, Шиманский приземлился в Тульской области.
В ходе следствия оба дали признательные показания, однако позже от них отказались. Адвокаты летчиков утверждали, что их подзащитные действовали под принуждением и были военнопленными. Гособвинение запрашивало 30 лет лишения свободы, но суд ограничил срок.
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