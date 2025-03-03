Фицо угрожает отомстить Украине за отказ от транзита российского газа

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В Словакии заявили о желании заблокировать саммит ЕС по Украине из-за отказа Киева от транзита российского газа
В Словакии заявили о желании заблокировать саммит ЕС по Украине из-за отказа Киева от транзита российского газа Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на возможность блокировки саммита Евросоюза по украинской поддержке, который должен состояться 6 марта. Он отметил, что такое решение может быть принято, если Украина не возобновит транзит российской нефти через свою страну. 

«Может случиться так, что я заблокирую [саммит] относительно масштабной финансовой и военной помощи Украине», — сказал Фицо. До этого он требовал от ЕС, чтобы те призвали Киев возобновить транзит. Премьер Словакии также открыто заявил, что Украина вредит европейским странам.

В начале года Украина прекратила транспортировку российского газа из-за окончания действия контракта. После этого Фицо экстренно направился в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным на обсуждение судьбы дальнейших поставок. 

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на возможность блокировки саммита Евросоюза по украинской поддержке, который должен состояться 6 марта. Он отметил, что такое решение может быть принято, если Украина не возобновит транзит российской нефти через свою страну.  «Может случиться так, что я заблокирую [саммит] относительно масштабной финансовой и военной помощи Украине», — сказал Фицо. До этого он требовал от ЕС, чтобы те призвали Киев возобновить транзит. Премьер Словакии также открыто заявил, что Украина вредит европейским странам. В начале года Украина прекратила транспортировку российского газа из-за окончания действия контракта. После этого Фицо экстренно направился в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным на обсуждение судьбы дальнейших поставок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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