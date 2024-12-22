Песков раскрыл детали встречи Путина и премьер-министра Словакии Фицо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали встречи лидера страны Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Накануне дипломат прибыл в Кремль, чтобы пообщаться с главой российского государства.
«[Встреча была запланирована] несколько дней тому назад. <...>Можно с легкостью предположить, [что Путин и Фицо будут обсуждать вопросы мировой повестки], но что именно, конечно, нужно дождаться уже окончания встречи», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с их встречи опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков отметил, что переговоры проходят в формате «один на один».
Ранее о визите Фицо в Россию сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что премьер Словакии приедет в РФ из-за отказа Украины поставлять газ в страну, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок.
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