Песков раскрыл детали встречи Путина и премьер-министра Словакии Фицо

Песков: Путин и Фицо обсудят вопросы международной повестки
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Песков заявил, что встреча Путина и Фицо была запланирована несколько дней назад
Песков заявил, что встреча Путина и Фицо была запланирована несколько дней назад Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали встречи лидера страны Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Накануне дипломат прибыл в Кремль, чтобы пообщаться с главой российского государства. 

«[Встреча была запланирована] несколько дней тому назад. <...>Можно с легкостью предположить, [что Путин и Фицо будут обсуждать вопросы мировой повестки], но что именно, конечно, нужно дождаться уже окончания встречи», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с их встречи опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков отметил, что переговоры проходят в формате «один на один». 

Ранее о визите Фицо в Россию сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что премьер Словакии приедет в РФ из-за отказа Украины поставлять газ в страну, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали встречи лидера страны Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Накануне дипломат прибыл в Кремль, чтобы пообщаться с главой российского государства.  «[Встреча была запланирована] несколько дней тому назад. <...>Можно с легкостью предположить, [что Путин и Фицо будут обсуждать вопросы мировой повестки], но что именно, конечно, нужно дождаться уже окончания встречи», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с их встречи опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков отметил, что переговоры проходят в формате «один на один».  Ранее о визите Фицо в Россию сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он сказал что премьер Словакии приедет в РФ из-за отказа Украины поставлять газ в страну, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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