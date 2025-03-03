Зеленский лишил мэра Тбилиси звания

Экс-защитника киевского «Динамо» Каху Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси, лишили звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства молодежи и спорта Украины.
«Лишить звания мастера спорта Украины международного класса», — написано в указе. Документ подписан министром спорта Матвеем Бедным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на бывшего футболиста и на других политических деятелей Грузии. В ответ на это экс-футболист Каладзе выразил мнение, что такое решение было мотивировано его деятельностью в интересах иной страны.
Каладзе был удостоен звания мастера спорта международного класса Украины в мае 1999 года, когда он выступал за столичное «Динамо». После завершения футбольной карьеры он занялся политикой.
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