Зеленский лишил мэра Тбилиси звания

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Футболиста лишили звания
Футболиста лишили звания Фото:

Экс-защитника киевского «Динамо» Каху Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси, лишили звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства молодежи и спорта Украины.

«Лишить звания мастера спорта Украины международного класса», — написано в указе. Документ подписан министром спорта Матвеем Бедным.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на бывшего футболиста и на других политических деятелей Грузии. В ответ на это экс-футболист Каладзе выразил мнение, что такое решение было мотивировано его деятельностью в интересах иной страны.

Каладзе был удостоен звания мастера спорта международного класса Украины в мае 1999 года, когда он выступал за столичное «Динамо». После завершения футбольной карьеры он занялся политикой.

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Экс-защитника киевского «Динамо» Каху Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси, лишили звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства молодежи и спорта Украины. «Лишить звания мастера спорта Украины международного класса», — написано в указе. Документ подписан министром спорта Матвеем Бедным.   Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на бывшего футболиста и на других политических деятелей Грузии. В ответ на это экс-футболист Каладзе выразил мнение, что такое решение было мотивировано его деятельностью в интересах иной страны. Каладзе был удостоен звания мастера спорта международного класса Украины в мае 1999 года, когда он выступал за столичное «Динамо». После завершения футбольной карьеры он занялся политикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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