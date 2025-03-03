Трамп обвинил Европу в тратах на Россию

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Трамп раскритиковал Европу за плохую помощь Украине
Трамп раскритиковал Европу за плохую помощь Украине Фото:

Европейские страны тратят больше средств на закупки российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем они потратили на защиту Украины — безусловно!», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Несмотря на формальное прекращение закупок российского газа, европейские страны продолжают использовать его для отопления своих домов и наполнения подземных хранилищ. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, газ, протекающий через магистральные трубопроводы, «не имеет национальной принадлежности». При этом он не уточнял о каких странах и каких объемах экспорта идет речь, напоминает MK.RU.

В феврале текущего года объем поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 1,55 миллиарда кубометров. От Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), среднесуточные объемы поставок в прошлом месяце также установили новый рекорд, составив 57,3 миллиона кубометров, передает RT.

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Европейские страны тратят больше средств на закупки российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем они потратили на защиту Украины — безусловно!», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Несмотря на формальное прекращение закупок российского газа, европейские страны продолжают использовать его для отопления своих домов и наполнения подземных хранилищ. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, газ, протекающий через магистральные трубопроводы, «не имеет национальной принадлежности». При этом он не уточнял о каких странах и каких объемах экспорта идет речь, напоминает MK.RU. В феврале текущего года объем поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 1,55 миллиарда кубометров. От Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), среднесуточные объемы поставок в прошлом месяце также установили новый рекорд, составив 57,3 миллиона кубометров, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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