Звезда сериалов «Солдаты» и «СашаТаня» устроил дебош в поезде

Известный актер Павел Кассинский, прославившийся благодаря ролям в сериалах «Солдаты» и «СашаТаня» оказался в центре скандала. Во время поездки на поезде №44 «Имеретинский курорт — Москва» он устроил дебош, который начался в вагоне-ресторане, пишет telegram-канал Mash.
«Актер Павел Кассинский, известный по сериалу „Солдаты“, устроил дебош в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва», — говорится в сообщении. Супруга Кассинского заняла столик, за которым уже отдыхали несколько пассажиров, включая мужчину и женщину. В какой-то момент жена актера увела мужчину в сторону туалета, что вызвало недовольство его спутницы.
Женщина подошла к Павлу Кассинскому, чтобы рассказать о произошедшем. Однако вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, актер накинулся на нее с криками, нецензурной бранью и угрозами.
Ранее сообщалось, что на актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело о хулиганстве после дебоша в самолете. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки.
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