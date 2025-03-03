03 марта 2025

Звезда сериалов «Солдаты» и «СашаТаня» устроил дебош в поезде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер попытался устроить драку в поезде
Актер попытался устроить драку в поезде Фото:

Известный актер Павел Кассинский, прославившийся благодаря ролям в сериалах «Солдаты» и «СашаТаня» оказался в центре скандала. Во время поездки на поезде №44 «Имеретинский курорт — Москва» он устроил дебош, который начался в вагоне-ресторане, пишет telegram-канал Mash.

«Актер Павел Кассинский, известный по сериалу „Солдаты“, устроил дебош в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва», — говорится в сообщении. Супруга Кассинского заняла столик, за которым уже отдыхали несколько пассажиров, включая мужчину и женщину. В какой-то момент жена актера увела мужчину в сторону туалета, что вызвало недовольство его спутницы.

Женщина подошла к Павлу Кассинскому, чтобы рассказать о произошедшем. Однако вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, актер накинулся на нее с криками, нецензурной бранью и угрозами.

Ранее сообщалось, что на актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело о хулиганстве после дебоша в самолете. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный актер Павел Кассинский, прославившийся благодаря ролям в сериалах «Солдаты» и «СашаТаня» оказался в центре скандала. Во время поездки на поезде №44 «Имеретинский курорт — Москва» он устроил дебош, который начался в вагоне-ресторане, пишет telegram-канал Mash. «Актер Павел Кассинский, известный по сериалу „Солдаты“, устроил дебош в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва», — говорится в сообщении. Супруга Кассинского заняла столик, за которым уже отдыхали несколько пассажиров, включая мужчину и женщину. В какой-то момент жена актера увела мужчину в сторону туалета, что вызвало недовольство его спутницы. Женщина подошла к Павлу Кассинскому, чтобы рассказать о произошедшем. Однако вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, актер накинулся на нее с криками, нецензурной бранью и угрозами. Ранее сообщалось, что на актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело о хулиганстве после дебоша в самолете. Воловенко требовал от бортпроводников возможность курить на борту лайнера за отдельную плату и покупать алкогольные напитки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...