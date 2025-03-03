Челябинцы планируют весной открыть грибной сезон походом за сморчками

Грибники Челябинской области ждут появления первых грибов в лесах региона, например, сморчков, чтобы отправиться на их сбор. Планами жители поделились в социальных сетях.
«Не могу дождаться первых весенних грибов — сморчковую шапочку и сморчки», — такой ответ выбрали 30% участников опроса, опубликованного в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Еще почти 18% респондентов отметили, что намерены собирать все грибы, что растут в регионе, а 7% планируют отправиться на охоту только за редкими весенними грибами.
Участники голосования прокомментировали, что неоднократно собирали сморчки. Пользователь Виктория В. считает его очень вкусным грибом, а Катерина К. рассказала, что будет собирать сморчки только если придумает, кого ими угощать.
Как URA.RU писало ранее, жители Челябинска находили опята в окрестностях города в декабре. Снимками они делились в тематическом сообществе в соцсетях.
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