03 марта 2025

Челябинцы планируют весной открыть грибной сезон походом за сморчками

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы отправятся в лес весной за первыми грибами
Челябинцы отправятся в лес весной за первыми грибами Фото:

Грибники Челябинской области ждут появления первых грибов в лесах региона, например, сморчков, чтобы отправиться на их сбор. Планами жители поделились в социальных сетях.

«Не могу дождаться первых весенних грибов — сморчковую шапочку и сморчки», — такой ответ выбрали 30% участников опроса, опубликованного в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Еще почти 18% респондентов отметили, что намерены собирать все грибы, что растут в регионе, а 7% планируют отправиться на охоту только за редкими весенними грибами.

Участники голосования прокомментировали, что неоднократно собирали сморчки. Пользователь Виктория В. считает его очень вкусным грибом, а Катерина К. рассказала, что будет собирать сморчки только если придумает, кого ими угощать.

Как URA.RU писало ранее, жители Челябинска находили опята в окрестностях города в декабре. Снимками они делились в тематическом сообществе в соцсетях.

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Грибники Челябинской области ждут появления первых грибов в лесах региона, например, сморчков, чтобы отправиться на их сбор. Планами жители поделились в социальных сетях. «Не могу дождаться первых весенних грибов — сморчковую шапочку и сморчки», — такой ответ выбрали 30% участников опроса, опубликованного в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Еще почти 18% респондентов отметили, что намерены собирать все грибы, что растут в регионе, а 7% планируют отправиться на охоту только за редкими весенними грибами. Участники голосования прокомментировали, что неоднократно собирали сморчки. Пользователь Виктория В. считает его очень вкусным грибом, а Катерина К. рассказала, что будет собирать сморчки только если придумает, кого ими угощать. Как URA.RU писало ранее, жители Челябинска находили опята в окрестностях города в декабре. Снимками они делились в тематическом сообществе в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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