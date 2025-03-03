03 марта 2025

В Белом доме сделали жесткое заявление об Украине

Белый дом заявил, что США устали «оплачивать счета» за конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В США устали платить Украине
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США устали «оплачивать счета» за конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за этот конфликт. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что Зеленский пока попросту не хочет этого», — сообщила она в интервью телеканалу Fox News.

Недавние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне завершились без достижения соглашений, в частности, по вопросам экономических сделок и гарантий безопасности. Трамп выразил разочарование в Зеленском, подчеркнув, что последний не готов к мирному урегулированию конфликта, и заявил о возможности пересмотра поставок вооружений Украине.

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США устали «оплачивать счета» за конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за этот конфликт. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что Зеленский пока попросту не хочет этого», — сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Недавние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне завершились без достижения соглашений, в частности, по вопросам экономических сделок и гарантий безопасности. Трамп выразил разочарование в Зеленском, подчеркнув, что последний не готов к мирному урегулированию конфликта, и заявил о возможности пересмотра поставок вооружений Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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