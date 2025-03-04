Главному оппоненту Зеленского на выборах нашли новое место

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу украинского минобороны Валерия Залужного, назначив его постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО). Официальный текст указа был опубликован на сайте президента Украины. Согласно опросу «Социального мониторинга», Залужный получил бы 27% голосов, а Зеленский всего 16%.
«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — говорится в документе. Залужный с 7 марта 2024 года отправлен послом Украины в Великобританию.
Президентские выборы на Украине могут пройти в 2025 году. Президент США Дональд Трамп уже выразил четкую позицию о необходимости проведения выборов, и, по всей видимости, США будут настаивать на этом. В числе потенциальных кандидатов на пост Залужный, пишет телеканал 360. Сам Залужный воздержался от комментариев относительно своего возможного участия в предстоящих президентских выборах.
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