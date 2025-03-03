В Перми владельцев автостоянок обяжут украсить территории в едином стиле

Пермские власти разработали новые требования к элементам благоустройства городских автостоянок. В описании проекта речь идет о внешнем виде постов охраны, озеленении, покрытии, вывесках и прочем.
«К примеру, если стоянка размещается в центре Перми, то она должна иметь асфальтовое покрытие, а со стороны территории общего пользования — озеленение в виде газонной решетки (не менее 30% от общей площади) или озелененные полосы (не менее 15% от общей площади). Также допускается мобильное озеленение, но не менее 10% от всей площади стоянки», — со ссылкой на новую инициативу пишет «Текст».
Авторы проекта считают, что у стоянок в центре города ограждение должно быть выполнено в виде столбиков с цепочкой. Допускается использовать для этих целей живую изгородь высотой не менее метра. Применение сплошных ограждений запрещено.
Перед тем как нормативы будут приняты, должны пройти общественные слушания. Ведение стандартов также должна поддержать гордума.
Ранее пермские чиновники всерьез взялись за частников, которые владеют автостоянками. От собственников требуют привести объекты в соответствие со стандартами, которые регулярно обновляются. При этом на строительство новых платных парковок мэрия Перми готова потратить в этом году почти 20 млн рублей.
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