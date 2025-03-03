Прокуратура: в Чебаркуле контракты на СВО со срочниками подписаны с нарушениями

04 марта 2025 в 10:46 Размер текста - 17 +

Но ясности в вопросе аннулирования контрактов до сих пор нет, говорят родители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чебаркульском дивизионе Челябинской области устранено нарушение закона в части подписания контрактов срочниками для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального военного округа. Родители срочника, отосланного на СВО из Чебаркуля, ранее заявили о подделанной подписи на его контракте. «Сообщаем, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования упомянутые нарушения закона устранены. Заинтересованные лица уведомлены в установленном порядке», — сообщили в прокуратуре Центрального военного округа, пишет сайт «74.ру». Юрист, занимающийся делами солдат срочной службы, показал журналистам представление военной прокуратуры Чебаркульского гарнизона. В документе указывается на несколько нарушений, допущенных командованием воинских частей гарнизона. «[Нарушения] связаны с подписанием контрактов солдатами срочной службы. В частности, контракты были подписаны без желания военнослужащих и оценки их профессиональной пригодности. Ряд контрактов заключили в первые дни пребывания военнослужащих в части», — говорится в представлении. Родители отмечают, что ясности в вопросе аннулирования контрактов до сих пор нет. Как повлияет вынесенное прокуратурой представление на судьбу военнослужащих, также непонятно. Тем более, что некоторые срочники уже отправлены «за ленту». Родители 20-летнего срочника Александра ранее сообщили, что сына отправили в штурмовой отряд в зону спецоперации из Чебаркульского гарнизона. Родители уверены, что подпись на контракте — поддельная. Александра призвали на военную службу весной из республики Марий Эл, а в конце лета на его карту стали приходить огромные суммы денег — дважды по 500 тысяч рублей, рассказал отец. В прокуратуре срочнику сообщили, что он получил контрактные деньги. Сам Александр подал заявление на аннулирование контракта, но несколько месяцев дело не двигалось. В письме от командования в/ч №86274, в которой Александр служил до перевода в Чебаркуль, отмечается, что срочник подписал контракт добровольно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркульском дивизионе Челябинской области устранено нарушение закона в части подписания контрактов срочниками для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального военного округа. Родители срочника, отосланного на СВО из Чебаркуля, ранее заявили о подделанной подписи на его контракте. «Сообщаем, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования упомянутые нарушения закона устранены. Заинтересованные лица уведомлены в установленном порядке», — сообщили в прокуратуре Центрального военного округа, пишет сайт «74.ру». Юрист, занимающийся делами солдат срочной службы, показал журналистам представление военной прокуратуры Чебаркульского гарнизона. В документе указывается на несколько нарушений, допущенных командованием воинских частей гарнизона. «[Нарушения] связаны с подписанием контрактов солдатами срочной службы. В частности, контракты были подписаны без желания военнослужащих и оценки их профессиональной пригодности. Ряд контрактов заключили в первые дни пребывания военнослужащих в части», — говорится в представлении. Родители отмечают, что ясности в вопросе аннулирования контрактов до сих пор нет. Как повлияет вынесенное прокуратурой представление на судьбу военнослужащих, также непонятно. Тем более, что некоторые срочники уже отправлены «за ленту». Родители 20-летнего срочника Александра ранее сообщили, что сына отправили в штурмовой отряд в зону спецоперации из Чебаркульского гарнизона. Родители уверены, что подпись на контракте — поддельная. Александра призвали на военную службу весной из республики Марий Эл, а в конце лета на его карту стали приходить огромные суммы денег — дважды по 500 тысяч рублей, рассказал отец. В прокуратуре срочнику сообщили, что он получил контрактные деньги. Сам Александр подал заявление на аннулирование контракта, но несколько месяцев дело не двигалось. В письме от командования в/ч №86274, в которой Александр служил до перевода в Чебаркуль, отмечается, что срочник подписал контракт добровольно.