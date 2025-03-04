ВСУ сожгли православную церковь в Погребках: карта СВО на 4 марта

Украинские войска сожгли церковь в Погребках Курской области
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ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области российские войска оказывают давление на украинские позиции. В ходе боев в Погребках ВСУ сожгли церковь. Кроме того, множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны армии Украины. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU.

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Условные обозначения
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Атаки ВСУ

В Ростовской области была отражена атака беспилотников вблизи Новошахтинска. В Чертковском районе, в результате масштабной атаки дронов, произошел пожар на нефтепроводе. Также, в селе Сохрановка этого же района зафиксировано возгорание склада на территории промышленного объекта, которое к утру было успешно ликвидировано. В окрестностях хутора Павловский был обнаружен упавший в поле беспилотник, напоминающий самолет.

В Белгородской области в селе Репяховка Краснояружского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали женщина и ее супруг. В селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением, а в хуторе Никольский Борисовского района дрон обстрелял здание социального объекта.

Повторный обстрел села Тишанка в Волоконовском районе привел к пробитию крыши социального объекта. В селе Борисовка от удара FPV-дрона был поврежден коммерческий объект. Также в этом районе с беспилотника на территорию производственного предприятия было сброшено взрывное устройство. В селе Борки Валуйского округа взорвался FPV-дрон. В частном доме выбиты окна. В селе Толоконное Белгородского района, в результате обстрела снарядами по территории сельскохозяйственного предприятия, повреждены один из корпусов и три единицы специальной техники.

Кроме того, в ДНР в Горловке, в результате обстрела, погиб мужчина 1995 года рождения, также пострадали женщина 1968 года и мужчина 1960 года. В поселке Горняк Кураховского муниципального округа мужчина 1979 года рождения получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

На херсонском направлении три мирных жителя получили ранения в селе Челбурда на территории Алешкинского муниципального образования после обстрелов ВСУ. Также в поселке Днепряны, расположенном в Новокаховском городском округе, ранения получили двое мужчин. Обстрелам и атакам беспилотников подверглись Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка и Старая Збурьевка. Среди местных жителей нет пострадавших, однако обстрелы привели к разрушениям зданий и нанесению ущерба инфраструктуре.

Удары ВС РФ по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли удары беспилотниками типа «Герань» по объектам в Одессе. В результате атак повреждены электроподстанции. Кроме того, взрывы были слышны в Сумах, Днепропетровске и Харькове.

Курское направление

Подразделения группировки войск «Север» ведут бои и достигают успехов, продвигаясь к южной окраине Малой Локни, где закрепляются на занятых позициях. ВСУ были выбиты из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесополосах к северу от Малой Локни. В окрестностях Куриловки противник предпринял пять неудачных контратак. На окраинах Лебедевки продолжаются бои, а также идут столкновения в лесных массивах, находящихся на границе Курской и Сумской областей.

Во время боев в селе Погребки украинские военные сожгли православную церковь, об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки «Север». Российские военные также показали уничтоженную технику ВСУ и взятых в плен украинских солдат. Погребки были освобождены 26 февраля.

Покровское направление

ВС РФ ведут активные боевые действия в нескольких населенных пунктах. Бои проходят в Успеновке, Удачном, Котлино, Песчаном, Водяном Втором и Зеленом поле.

Бурлацкое направление

Российские войска активно продвигаются в южной части Привольного. Кроме того, ВС РФ направляются в сторону населенного пункта Днепроэнергия.

Часовоярское направление

ВС РФ продолжают оказывать давление на оборону ВСУ в городе. За последние сутки нет данных о каких-либо значительных продвижениях.

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В Курской области российские войска оказывают давление на украинские позиции. В ходе боев в Погребках ВСУ сожгли церковь. Кроме того, множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны армии Украины. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU. Атаки ВСУ В Ростовской области была отражена атака беспилотников вблизи Новошахтинска. В Чертковском районе, в результате масштабной атаки дронов, произошел пожар на нефтепроводе. Также, в селе Сохрановка этого же района зафиксировано возгорание склада на территории промышленного объекта, которое к утру было успешно ликвидировано. В окрестностях хутора Павловский был обнаружен упавший в поле беспилотник, напоминающий самолет. В Белгородской области в селе Репяховка Краснояружского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали женщина и ее супруг. В селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением, а в хуторе Никольский Борисовского района дрон обстрелял здание социального объекта. Повторный обстрел села Тишанка в Волоконовском районе привел к пробитию крыши социального объекта. В селе Борисовка от удара FPV-дрона был поврежден коммерческий объект. Также в этом районе с беспилотника на территорию производственного предприятия было сброшено взрывное устройство. В селе Борки Валуйского округа взорвался FPV-дрон. В частном доме выбиты окна. В селе Толоконное Белгородского района, в результате обстрела снарядами по территории сельскохозяйственного предприятия, повреждены один из корпусов и три единицы специальной техники. Кроме того, в ДНР в Горловке, в результате обстрела, погиб мужчина 1995 года рождения, также пострадали женщина 1968 года и мужчина 1960 года. В поселке Горняк Кураховского муниципального округа мужчина 1979 года рождения получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. На херсонском направлении три мирных жителя получили ранения в селе Челбурда на территории Алешкинского муниципального образования после обстрелов ВСУ. Также в поселке Днепряны, расположенном в Новокаховском городском округе, ранения получили двое мужчин. Обстрелам и атакам беспилотников подверглись Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка и Старая Збурьевка. Среди местных жителей нет пострадавших, однако обстрелы привели к разрушениям зданий и нанесению ущерба инфраструктуре. Удары ВС РФ по объектам ВСУ ВС РФ нанесли удары беспилотниками типа «Герань» по объектам в Одессе. В результате атак повреждены электроподстанции. Кроме того, взрывы были слышны в Сумах, Днепропетровске и Харькове. Курское направление Подразделения группировки войск «Север» ведут бои и достигают успехов, продвигаясь к южной окраине Малой Локни, где закрепляются на занятых позициях. ВСУ были выбиты из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесополосах к северу от Малой Локни. В окрестностях Куриловки противник предпринял пять неудачных контратак. На окраинах Лебедевки продолжаются бои, а также идут столкновения в лесных массивах, находящихся на границе Курской и Сумской областей. Во время боев в селе Погребки украинские военные сожгли православную церковь, об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки «Север». Российские военные также показали уничтоженную технику ВСУ и взятых в плен украинских солдат. Погребки были освобождены 26 февраля. Покровское направление ВС РФ ведут активные боевые действия в нескольких населенных пунктах. Бои проходят в Успеновке, Удачном, Котлино, Песчаном, Водяном Втором и Зеленом поле. Бурлацкое направление Российские войска активно продвигаются в южной части Привольного. Кроме того, ВС РФ направляются в сторону населенного пункта Днепроэнергия. Часовоярское направление ВС РФ продолжают оказывать давление на оборону ВСУ в городе. За последние сутки нет данных о каких-либо значительных продвижениях.
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