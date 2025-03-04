ВСУ сожгли православную церковь в Погребках: карта СВО на 4 марта

В Курской области российские войска оказывают давление на украинские позиции. В ходе боев в Погребках ВСУ сожгли церковь. Кроме того, множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны армии Украины. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ
В Ростовской области была отражена атака беспилотников вблизи Новошахтинска. В Чертковском районе, в результате масштабной атаки дронов, произошел пожар на нефтепроводе. Также, в селе Сохрановка этого же района зафиксировано возгорание склада на территории промышленного объекта, которое к утру было успешно ликвидировано. В окрестностях хутора Павловский был обнаружен упавший в поле беспилотник, напоминающий самолет.
В Белгородской области в селе Репяховка Краснояружского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали женщина и ее супруг. В селе Мешковое Шебекинского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением, а в хуторе Никольский Борисовского района дрон обстрелял здание социального объекта.
Повторный обстрел села Тишанка в Волоконовском районе привел к пробитию крыши социального объекта. В селе Борисовка от удара FPV-дрона был поврежден коммерческий объект. Также в этом районе с беспилотника на территорию производственного предприятия было сброшено взрывное устройство. В селе Борки Валуйского округа взорвался FPV-дрон. В частном доме выбиты окна. В селе Толоконное Белгородского района, в результате обстрела снарядами по территории сельскохозяйственного предприятия, повреждены один из корпусов и три единицы специальной техники.
Кроме того, в ДНР в Горловке, в результате обстрела, погиб мужчина 1995 года рождения, также пострадали женщина 1968 года и мужчина 1960 года. В поселке Горняк Кураховского муниципального округа мужчина 1979 года рождения получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.
На херсонском направлении три мирных жителя получили ранения в селе Челбурда на территории Алешкинского муниципального образования после обстрелов ВСУ. Также в поселке Днепряны, расположенном в Новокаховском городском округе, ранения получили двое мужчин. Обстрелам и атакам беспилотников подверглись Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Новая Маячка и Старая Збурьевка. Среди местных жителей нет пострадавших, однако обстрелы привели к разрушениям зданий и нанесению ущерба инфраструктуре.
Удары ВС РФ по объектам ВСУ
ВС РФ нанесли удары беспилотниками типа «Герань» по объектам в Одессе. В результате атак повреждены электроподстанции. Кроме того, взрывы были слышны в Сумах, Днепропетровске и Харькове.
Курское направление
Подразделения группировки войск «Север» ведут бои и достигают успехов, продвигаясь к южной окраине Малой Локни, где закрепляются на занятых позициях. ВСУ были выбиты из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесополосах к северу от Малой Локни. В окрестностях Куриловки противник предпринял пять неудачных контратак. На окраинах Лебедевки продолжаются бои, а также идут столкновения в лесных массивах, находящихся на границе Курской и Сумской областей.
Во время боев в селе Погребки украинские военные сожгли православную церковь, об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки «Север». Российские военные также показали уничтоженную технику ВСУ и взятых в плен украинских солдат. Погребки были освобождены 26 февраля.
Покровское направление
ВС РФ ведут активные боевые действия в нескольких населенных пунктах. Бои проходят в Успеновке, Удачном, Котлино, Песчаном, Водяном Втором и Зеленом поле.
Бурлацкое направление
Российские войска активно продвигаются в южной части Привольного. Кроме того, ВС РФ направляются в сторону населенного пункта Днепроэнергия.
Часовоярское направление
ВС РФ продолжают оказывать давление на оборону ВСУ в городе. За последние сутки нет данных о каких-либо значительных продвижениях.
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