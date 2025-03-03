«Находимся в шоке»: родные высказались об убийстве таксиста нелегалом в Екатеринбурге

Убитый мигрантом екатеринбургский таксист обеспечивал семью

04 марта 2025 в 11:42 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 1 марта на Эльмаше (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Близкие 62-летнего екатеринбургского таксиста Романа Баланчука, которого убил 24-летний мигрант-нелегал (уроженец Узбекистана), до сих пор не верят в произошедшее. По словам сына, отец обеспечивал жену и двоих малолетних детей. «Он был пенсионером, подрабатывал в такси. Жена и двое несовершеннолетних детей сейчас за границей. Супруга закончила обучение по направлению архитектуры и проходила стажировку в иностранной компании, чтобы получить опыт и сделать портфолио. Дети вместе с ней живут сейчас, чтобы отец мог работать в такси. Летом они хотели вернуться, сейчас находятся в шоке и не верят в произошедшее», — сказал URA.RU родственник мужчины. Новость по теме Кровь на кузове и в салоне: мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге Подробности конфликта, который произошел между его папой и нелегалом, ему неизвестны: «Знаю только, что ему нанесли несколько ударов. От полученных травм папа скончался в больнице». «„Русской общине“ — отдельная благодарность. Очень оперативно включились и начали помогать», — заключил сын. ЧП произошло 1 марта на Эльмаше. Молодой узбек перегородил мушиной путь Баланчуку. А затем ударил. Пенсионер упал и ударился головой об асфальт. На скорой его увезли в реанимацию, где спустя несколько часов водитель умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. По предварительным данным, причиной ссоры якобы стала опасная езда. В отделе полиции узбек заявил, что Баланчук якобы представлял опасность на дороге. Дебошира задержали, скоро ему изберут меру пресечения. Кроме того, следователи проверят миграционную службу, которая допустила нелегальное пребывание парня на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Близкие 62-летнего екатеринбургского таксиста Романа Баланчука, которого убил 24-летний мигрант-нелегал (уроженец Узбекистана), до сих пор не верят в произошедшее. По словам сына, отец обеспечивал жену и двоих малолетних детей. «Он был пенсионером, подрабатывал в такси. Жена и двое несовершеннолетних детей сейчас за границей. Супруга закончила обучение по направлению архитектуры и проходила стажировку в иностранной компании, чтобы получить опыт и сделать портфолио. Дети вместе с ней живут сейчас, чтобы отец мог работать в такси. Летом они хотели вернуться, сейчас находятся в шоке и не верят в произошедшее», — сказал URA.RU родственник мужчины. Подробности конфликта, который произошел между его папой и нелегалом, ему неизвестны: «Знаю только, что ему нанесли несколько ударов. От полученных травм папа скончался в больнице». «„Русской общине“ — отдельная благодарность. Очень оперативно включились и начали помогать», — заключил сын. ЧП произошло 1 марта на Эльмаше. Молодой узбек перегородил мушиной путь Баланчуку. А затем ударил. Пенсионер упал и ударился головой об асфальт. На скорой его увезли в реанимацию, где спустя несколько часов водитель умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. По предварительным данным, причиной ссоры якобы стала опасная езда. В отделе полиции узбек заявил, что Баланчук якобы представлял опасность на дороге. Дебошира задержали, скоро ему изберут меру пресечения. Кроме того, следователи проверят миграционную службу, которая допустила нелегальное пребывание парня на территории РФ.